TV’de bugün (31-05-2017)

FUTBOL
Türkiye Kupası Finali
21.30 ..ATV …………..M.Başakşehir-A.Konya
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
09.00….Eurosport 2…………Uruguay-S. Arabistan
BASKETBOL
Spor Toto Basketbol Ligi
Play-Off Yarı Finali
20.00 ….NTV Spor….F.Bahçe (1)-Darüşşafaka (0)
1. Lig Play-Off Final Grubu
19.00 ….TRT Spor ….Eskişehir Basket-Bursaspor
19.00 ….TRT Türk..Sakarya BŞB-Acıbadem Üniv.
VTB Ligi Yarı Finali
20.00 ….Tivibuspor…………Kuban-CSKA Moskova
İtalya Ligi Yarı Finali
21.45 ….Tivibuspor 2…………E.Trentino-O.Milano
TENİS
Fransa Açık Tenis Turnuvası
11.30 ….Eurosport…………Dördüncü gün maçları
11.30 ….Eurosport 2 ……..Dördüncü gün maçları