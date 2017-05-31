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TV’de bugün (31-05-2017)

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
11:3231 Mayıs 2017
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TV’de bugün (31-05-2017)

FUTBOL

Türkiye Kupası Finali

21.30 ..ATV …………..M.Başakşehir-A.Konya

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

09.00….Eurosport 2…………Uruguay-S. Arabistan

BASKETBOL

Spor Toto Basketbol Ligi

Play-Off Yarı Finali

20.00 ….NTV Spor….F.Bahçe (1)-Darüşşafaka (0)

1. Lig Play-Off Final Grubu

19.00 ….TRT Spor ….Eskişehir Basket-Bursaspor

19.00 ….TRT Türk..Sakarya BŞB-Acıbadem Üniv.

VTB Ligi Yarı Finali

20.00 ….Tivibuspor…………Kuban-CSKA Moskova

İtalya Ligi Yarı Finali

21.45 ….Tivibuspor 2…………E.Trentino-O.Milano

TENİS

Fransa Açık Tenis Turnuvası

11.30 ….Eurosport…………Dördüncü gün maçları

11.30 ….Eurosport 2 ……..Dördüncü gün maçları

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