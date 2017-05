Yeni Malatyaspor’dan teknik direktör açıklaması

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek yaptığı açıklamada, "İrfan Buz hocamızın sözleşmesi sona erdi. Kendisine teşekkür ederek yeni sözleşme yapmayacağımızı söyledik. Basında adı geçen teknik direktörlerin hiçbirisi ile oturup konuşmadık. En kısa zamanda yeni teknik heyetimizi belirleyeceğiz" dedi.

Yeni Malatyaspor’da sözleşmesi sona eren Teknik Direktör İrfan Buz ile yola devam edilmemesi ve olası teknik direktör adaylarıyla ilgili İHA'ya açıklamada bulunan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, basında adı geçen teknik direktörler ile herhangi bir görüşmelerinin olmadığını ifade etti.

“Hocamızla sözleşmemiz sona erdi ve biz de yeni sözleşme yapmadık”

Gevrek, İrfan Buz'a emeklerinden dolayı teşekkür ettiklerini ve kendisiyle yola devam etmeyeceklerini paylaştıklarını belirterek, “İrfan hocamıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hocamızla sözleşmemiz sona erdi ve biz de yeni sözleşme yapmadık. Bu tür ayrılıklar futbolda her zaman vardır, bundan sonra da olacaktır. Kendisi bizim için her zaman özel ve saygın bir konumda olacaktır. Tabii Süper Lig'de kalıcı olabilmemiz için kolları erken sıvamamız ve işe bir an önce koyulmamız gerekiyordu. Buna ilk olarak teknik heyet konusunu netleştirerek başlayalım istedik. Yeni hocamızı inşallah birkaç güne netleştireceğiz” dedi.

“Henüz herhangi bir teknik direktörle oturup konuşmadık”

Gevrek, henüz herhangi bir teknik adamla görüşmediklerini de belirterek, “Basında çıkan isimler de dahil olmak üzere henüz herhangi bir teknik direktörle oturup konuşmadık. Bülent Korkmaz, Ertuğrul Sağlam ve Sergen Yalçın isimleri dolaşıyor. Tabii bu isimler Türk futbolunun emekçi isimleri. Ama söylediğim gibi henüz kimseyle oturup konuşmadık. Birkaç gün içerisinde bir teknik direktör ismi üzerinde yoğunlaşıp, bunu kamuoyu ile de paylaşacağız” ifadelerini kullandı.