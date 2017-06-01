Abdullah Avcı: Tesadüflere kalıyor, ayaklara veya kaleciler…

Ziraat Türkiye Kupasında finalde Atiker Konyaspor’a penaltılar sonrasında yenilerek ikinci olan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Lig performansıyla finalin performansı oyun anlamında biraz düşüktü ama oyundaki üstünlüğümüz yine vardı. Rakip kazandı, onları tebrik ediyoruz” dedi.

Bu yıl 55'incisi düzenlenen Ziraat Türkiye Kupasında Medipol Başakşehir, finalde Atiker Konyaspor'a normal süresi 0-0 biten mücadelede penaltı atışları sonrasında 4-1 yenilerek sezonu kupa alamadan tamamladı.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Avcı, “Lig performansıyla finalin performansı oyun anlamında biraz düşüktü ama oyundaki üstünlüğümüz yine vardı. Rakip ligin iyi savunma yapan takımlarından bir tanesi. Çok fazla orta yaptık rakipten. Çok fazla şut attık. Rakip 120'nci dakikada korner attı. 9 tane korner attık. Birçok şeyi denedik. Ama biraz evvel dediğim gibi oyun performansı ligin biraz altındaydı ama bugün oyun üstünlüğü bizim elimizdeydi. Final maçı. Penaltılar. Ondan sonrası artık tesadüflere kalıyor, ayaklara veya kalecilere kalıyor. Çok istiyorduk. Harika bir sezon. Bence yine harika bitti. Ama bunu bir kupa ile taçlandırmak istiyorduk. İkinci finalimizi kaybettik. Ama durmayacağız devam edeceğiz. Rakibimiz de çok istedi. Onları oyunun başka bölümünü oynadı, biz başka bölümünü oynadık. Pozisyon 1 tane belki verdik. Ama oyun böyle bir oyun. Rakip kazandı. Onları tebrik ediyoruz” dedi.

Abdullah Avcı, maç esnasında sakatlanarak kenara gelen Mustafa Pektemek'in durumunun da iyi olduğunu sözlerine ekledi.