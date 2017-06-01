Adanaspor’da Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'e veda etmesi kesinleşen Adanaspor, son haftada sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Eyüp Arın nezaretinde gerçekleşen antrenman saat 17:00'da başladı ve 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 ayrı grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Adanaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını 2 Haziran Cuma günü Osman Yereşen Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.