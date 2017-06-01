Ali Ademoğlu: Dualarla ligde kalacağız

Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, ligin son haftasında oynayacakları kritik Trabzonspor karşılaşmasına yaptığı açıklamada, “Biz şampiyon olduğumuzda dualarla olduk. İnşallah dualarla da ligde kalacağız” dedi.

Bursaspor'un Olağan Divan Kurulu toplantısı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Yapılan toplantıya Divan Başkanlık Kurulu üyeleri ve Divan Kurulu üyelerinin yanı sıra İkinci Başkan Ali Ademoğlu ve Yönetim Kurulu üyesi Adem Sakarya da katıldı. Toplantıda konuşan Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, “Bugün 1 Haziran Bursaspor'un 54. kuruluş yıldönümü. Allah bin kere razı olsun bu kulübü kuranlardan. Sayın Başkanımız Ali Ay'ın sizlere selamları var.

Bursasporlu olmaktan, bu kulübün yöneticisi olmaktan gurur duyuyorum. Her zaman istediğiniz şeyler iyi gitmeyebilir. İstişare yapılmalıdır. Herkesin fikri alınmalıdır. Bugün 48 saatimiz var. Bu zaman diliminden sonra Bursaspor'un bu döneminin kaderi belli olacak. Herkesin özeleştiri yapması gerekli. 3 hafta önce 3 maç alsaydık ilk 10'a girmenin hesabını yapacaktık. 100 milyonluk kredi çekilmesiyle ilgili olarak, borç bu şekilde devam etseydi Bursaspor'un kasasından 19 milyon TL fazla para çıkacaktık. Bir sonraki Divan Kurulu'na Başkanımız Ali Ay ve tüm yönetim kurulu üyeleri beraber geleceğiz ve hesap verilecektir. Belki ben de 20 yıl sonra burada 50 yıllık plaket alan ağabeylerim gibi oturacağım. Özeleştirimizi iyi yapalım. Burada yapılacak çok iş var. Gelin şu 48 saati dualarla geçirelim. Biz de Cumartesi günü Allah'ın izniyle gideceğiz. Biz şampiyon olduğumuzda dualarla olduk. İnşallah dualarla ligde kalacağız ama kesinlikle özeleştiri yapılacaktır” dedi.

Divan Kurulu üyelerinden gelen istek üzerine yapılan oylamada, oybirliği ile önümüzdeki günlerde Olağanüstü Divan Kurulu yapılması yönünde karar alındı.