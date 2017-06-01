Arda Turan Galatasaray’a dönüyor

İspanyol basınında, Barcelona'da gelecek sezon takımda düşünülmeyen oyuncular arasında olduğu iddia edilen Arda Turan'ın Galatasaray'a geri dönebileceği yazılıyor.

Barcelona’ya yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo gazetesi, Arda Turan'ın Galatasaray'a dönebileceğini yazdı. Katalan yayın organı, yeni Teknik Direktör Ernesto Valverde'nin kadroda düşünmediği isimler arasında yer verdiği milli futbolcumuzun sarı-kırmızılıların yakın takibinde olduğunu belirtti. Gazete, “Ara transferde Çin'den cazip teklifler alan Arda yeniden Galatasaraylı olabilir” yorumunda bulundu.

Arda Turan`ı teselli eden o adamın hikayesi! Barcelona`nın direği Carles Naval... Kral Kupası şampiyonluğu kutlamalarında herkes sevinirken Arda Turan'ın geri planda kalması dikkat çekmişti. İşte o sırada Arda'nın yanında sadece tek bir kişi vardı. İşte o adamın hikayesi. İlgili Haberi Oku

WIMMER’İN YOLU İSTANBUL

Öte yandan Avusturya’nın spor gazetelerinden Heute, Tottenham'lı Kevin Wimmer'in Galatasaray yolunda olduğunu öne sürdü. Gazete, İngiliz ekibinden ayrılmak isteyen 24 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla masaya oturduğunu ve bir sonraki durağının İstanbul olacağını kaydetti. Heute, milli maç arasının ardından deneyimli savunmacının Cimbom'un yolunu tutacağını ve görüşmelerin anlaşma aşamasına geldiğini de belirtti.