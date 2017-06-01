Asist kralı Menemen’de

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor Karşıyaka'da bu sezon 7 gol atıp 18 de asist kaydeden Tayfun Pekturk'ü kadrosuna kattı.

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor, dış transferde ilk atağını yaptı. Daha önce 7 futbolcusu ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, geçen sezon Karşıyaka forması giyen kanat oyuncusu Tayfun Pekturk’ü resmen kadrosuna kattı. Bugün kulüp binasına gelen tecrübeli futbolcu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Almanya’nın Koblenz takımında başlayan 29 yaşındaki oyuncu, 2013-14’te Medipol Başakşehir’e transfer oldu. İstanbul ekibinde 2 sezon top koşturan oyuncu, 2015-16’da ise Karşıyaka’ya imza attı. Bu sezon 27 resmi maça çıkan Tayfun, 7 gol atıp 18 de asist yapmayı başardı. Tayfun’un yeşil-kırmızılı ekiple olan sözleşmesi dün sona erdi.