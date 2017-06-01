Aziz Yıldırım Fenerbahçe’nin yeni hocasını açıklayacak

Fenerbahçe'nin Mali Genel Kurulu'nda konuşacak olan Aziz Yıldırım hem yeni hocalarını açıklayacak hem de Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Euroleague hırsızlık organizasyonu" sözlerine cevap verecek.

Fenerbahçe’nin Cumartesi günü yapılacak Mali Genel Kurulu’na yine Aziz Yıldırım damgasını vuracak. Habertürk’ten Ahmet Selim Kul’un haberine göre Başkan Aziz Yıldırım, yeni hocalarını açıklayacak ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın da “Euroleague hırsızlık organizasyonu” sözlerine cevap verecek. Fenerbahçe Spor Kulübü 2017 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu, 3 Haziran 2017 Cumartesi günü saat 10:30'da Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena'da yapılacak.

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Sarı-lacivertliler için futbolda büyük hayal kırıklığıyla geçen sezonun ardından önümüzdeki sezon için yapılacak transferler herkesin merak konusu olmuş durumda… Bunun için de başkan Aziz Yıldırım geçtiğimiz günlerde yapılan Divan Kurulu toplantısında son derece iddialı bir açıklamada bulunmuştu. Başkan Aziz Yıldırım, “Antrenör konusunda çalışmalarımızı yaptık. 2-3 antrenörle görüşüyoruz. Bu hocaların fikirleri doğrultusunda futbolcularla görüşüyoruz. Transferleri mayıs ayında bitireceğiz” demişti. Mayıs ayı bitti ve gözler başkan Yıldırım'a çevrildi. Şu anda gündemde olan Valbuena, Ospina, Gabriel Barbosa (Gabigol) gibi birçok isim var.

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Aziz Yıldırım'ın bu transferlerin yanı sıra teknik direktörlüğe getirileceği konuşulan Aykut Kocaman ile ilgili olarak cumartesi günkü Mali Genel Kurul'da açıklamalar yapması bekleniyor. Yıldırım ayrıca, “Euroleague hırsızlık organizasyonu. Takım gönderilmesine karşıyım” diyerek F.Bahçeliler'in tepkisini toplayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a da yanıt verecek.