Aziz Yıldırım’dan Şenol Güneş’e tebrik! Güneş’ten itiraf: Yıldırım ile görüştük

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şampiyonluktan dolayı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisini tebrik ettiğini söyledi. Fenerbahçe'den teklif gelmeyeceğini kaydeden tecrübeli teknik adam, "Şu anda Fenerbahçe'de çalışmak Fenerbahçe için de benim için de olmaz." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci şampiyonluk sezonunun öyküsünü anlattı. Hürriyet gazetesine açıklamalar yapan Güneş, Fenerbahçe ile dostane diyalogdan yana olduğunun altını çizdi, bilinmeyen bazı konuları da açıkladı.

Güneş’in özel açıklamaları şöyle:

“Bir gün Fenerbahçe’den teklif gelse ne olur? olmaz… Oradan da böyle bir şey gelmez bana. Geçmişte teklif olmuştu. Ali Şen aramıştı. Beraber Milli Takımda çalışmıştık. Şimdi olmaz ya, olmaz… Fenerbahçe için de benim için de olmaz. Geçmişte teklif oldu ama olmadı gitmedik.”

“SUÇU TRABZON İSNAT ETMİYOR Kİ”

Ortak değerleri çoğaltmamız lazım. Taraftarın da buna alışması lazım. Daha dostane ilişkilerden yanayım. Ama bu son olaylar çok kötü oldu. Onların Trabzon’a kızmalarını doğru bulmuyorum. Kendilerinin sorunları. Sen Trabzonspor ile niye kavga ediyorsun? Sana suç isnat eden Trabzon değil ki. Polis mi yapıyor, savcı mı, hakim mi neyse, kim yapıyorsa… Niye yapıyor? Sen orada görünüyorsun. Orada ispatla. Şimdi diyorsun ki ‘Yok.’ O gün de var diyorlar. Bin bilmiyorum ki! Aklanıp aklanmadığını bilmiyorum. Zaten usulden gidiyorsun, esastan gitmiyorsun ki!”

‘AZİZ YILDIRIM İLE GÖRÜŞTÜK’

Geçmişte Fenerbahçe’nin kendisine teklif yaptığını açıklayan Güneş, “Bir gün Fenerbahçe'den teklif gelse ne olur? Olmaz… Oradan da böyle bir şey gelmez bana. Geçmişte teklif olmuştu. Ali Şen aramıştı. Beraber milli takımda çalışmıştık. Şimdi olmaz ya, olmaz.. Fenerbahçe için de benim için de olmaz. Geçmişte teklif oldu ama olmadı gitmedik” diye konuştu.

Beşiktaş'la üst üste ikinci kez şampiyonluğu kazanan Güneş, zaman zaman gerilim yaşadığı Fenerbahçe ile ilişkileri konusunda, “Aziz Yıldırım ile daha önce görüştük. Bu bakımdan diyaloglar daha dostane olmalı” dedi.

Geçmişte F.Bahçe'de görev yapması konusunda gelişmeler yaşandığını anlatan Güneş, “Şimdi olmaz ya, olmaz.. Fenerbahçe için de benim için de olmaz. Zamanında teklif geldi ama olmadı, gitmedik” diye konuştu. Rekabetin her zaman olması gerektiğini ancak bunun dostlukla yürümesi gerektiğini söyleyen Güneş, “Ben Obradovic'i tebrik ettim. Aziz bey de şahsıma şampiyonluğumuz için tebrik yazısı gönderdi” ifadelerini kullandı.