Başakşehir sezonu kupasız kapadı

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Atiker Konyaspor’a penaltılarda kaybeden Medipol Başakşehir, kulüp tarihinin en başarılı dönemini yaşadığı sezonu kupasız kapadı.

Bu sezon gösterdiği başarılı performansla Süper Lig'i ikinci sırada bitirmeyi garantileyen ve Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanan Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası Finali'nde Atiker Konyaspor'a kaybederek sezonu kupayla kapama hedeflerine ulaşamadı.

İKİNCİ KEZ FİNALDE KAYBETTİ

Medipol Başakşehir, dün oynanan Atiker Konyaspor maçıyla birlikte tarihinde ikinci defa Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde mücadele etti. 2011’de ilk finalini yaşayan turuncu-lacivertliler, o günkü adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor olarak Beşiktaş’ın rakibi oldu. Penaltı atışlarında siyah-beyazlılara 6-5 kaybeden Abdullah Avcı'nın ekibi, bu sonuçla kupaya veda etmişti. Dün akşam oynanan karşılaşmada da bu senaryonun aynısını yaşan Başakşehir, 2011'de olduğu gibi yine penaltı atışlarında Türkiye Kupası'nı ellerinden kaçırdı.

REKORLARIN KIRILDIĞI SEZON

Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonunda yükselen bir grafik çizen turuncu-lacivertli takım, aynı zamanda kulüp tarihine ait birçok rekoru da bu sezonda kırdı. Bitime bir hafta kala 70 puana ulaşan Medipol Başakşehir, şimdiden bu alandaki kulüp rekorunu da egale etti. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, son hafta deplasmanda Kayserispor'u yenmesi halinde ise puanını 73'e yükseltecek. Turuncu-lacivertli ekip, aynı zamanda Süper Lig'de tarihinin en golcü sezonunu geçiriyor. Bundan önce bir sezonda en fazla 54 gole ulaşabilen İstanbul ekibi, 33. hafta itibariyle rakip filelere 62 gol bıraktı. Şu ana kadar kalesinde sadece 28 gol gören Medipol Başakşehir, son hafta Kayseri deplasmanında 2 gol yemediği takdirde kulüp tarihinin en az gol yediği sezonunu da yaşayacak. Başakşehir, bunların yanı sıra ilk defa bir sezonda ligde yer alan tüm takımları yenmeyi de başardı. Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda berabere kaldığı rakibi Adanaspor'u 2-1 mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, bu sonuçla 17 takıma karşı da galibiyet almış oldu.