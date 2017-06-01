Beşiktaş’ın yıldızı Gökhan Gönül Fenerbahçe’ye gönderme yaptı mı?

Beşikkaş'ın başarılı sağ beki Gökhan Gönül, şampiyonluk maçından sonra yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye göndermede bulunup bulunmadığına açıklık getirdi.

Beşiktaş’ın üst üste ikinci kez şampiyonluk yaşamasında önemli pay sahibi isimlerden biri olan Gökhan Gönül, Gaziantepspor ile deplasmanda oynanan ve şampiyonluğun ilan edildiği maçın ardında yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Gökhan Gönül’ün ‘Çok huzurluyum’ sözleri Fenerbahçe’ye gönderme olarak algılanmıştı. Bein Spors’a röportaj veren Gökhan Gönül, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

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Şampiyon oldukları için huzurlu olduğunu söyleyen Gökhan Gönül, şu ifadeleri kullandı:

“Sezon başından beri şampiyonluğa kilitlenmiştim. Antep maçından sonra bunu çok fazla yaşayamadım. Herkes sevinirken ben Antep maçında soyunma odasına gittim. Bazen insanlara bir şeyler anlatmak isterken uzun uzun konuşmak gerekiyor. İnsanların beklentilerini karşıladık. Ben çok huzurluyum. Yönetime teknik heyete bu şampiyonluğu yaşattığımız için… Osmanlıspor maçından sonra daha güzel bir şekilde daha mutlu bir şekilde bu şampiyonluğu kutlayacağız. Dürüst olmak istiyorum. Her zaman göründüğüm gibiyim. Bu şampiyonluk değil daha önce yaşadığım şampiyonluklarda unutulmaz.

Fenerbahçe'de yaşadığım şampiyonluklar da çok güzeldi. Basında çok fazla doğru olmayan haberler yazıldı. Çok fazla protestoya maruz kaldım. Üstüme paralar atıldı. Fenerbahçe'de yaşadığım şampiyonluklarda birbirinden özel. Özellikle 3 Temmuz'u yaşamamız çok kritik bir dönemdi. Şimdi Beşiktaş'ta yaşadığım şampiyonlukta benim için harika ve özel bir şampiyonluk. Kendi taraftarıma kendi takımıma bana verdiği desteklerine karşılık vermem gerekiyordu. Tek başına tabi ki şampiyon yapılmıyor takım ama ben bir nebze olsa da takımıma katkı verdiysem ne mutlu bana…

Ben 9 sene Fenerbahçe'de forma giydim. Hepimiz insanız. Hiç kimse robot değil. Zor bir süreç yaşadım transfer döneminden sonra. Ama en önemlisi Beşiktaş taraftarıydı. Her zaman bana destek oldular. Hata yaptığım zamanlarda taraftarın bana olan desteği beni daha çok güçlendirdi ve hatalarımı azaltmaya gayret gösterdim. Fenerbahçe takımında da taraftarlar bana çok destek oldu bu yüzden onlara da teşekkür etmek istiyorum. Biz zaten ülke olarak da sevinmeyi ve üzülmeyi çok abartıyoruz. Caner veya ben bir takımdan ayrıldık diğer bir takıma gittik. Yani futbolumu bırakalım ne yapalım?”