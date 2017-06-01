Beşiktaş’ta ilk ayrılık Rhodolfo ile gerçekleşecek!

Süper Lig'de çifte şampiyonlukla birlikte 3. yıldızı da takan Beşiktaş, gelecek sezonun kadro hazırlıklarına şimdiden başladı. Şenol Güneş'ın çok önem verdiği stoper bölgesinde ciddi değişimler yaşanacak.

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi hem yeni transferler hem de takımdan ayrılacak isimler ile ilgili planlamalar yapılıyor. Siyah beyazlılar’da Brezilyalı savunma oyuncusu Luiz Rhodolfo ile yollar ayrılıyor.

Rhodolfo için ülkesinin takımlarından Flamengo, siyah beyazlı kulübe transfer teklifinde bulunmuştu.

Beşiktaş ile Flamengo, Rhodolfo için büyük ölçüde anlaşma sağladı. Siyah Beyazlılar’ın Brezilyalı oyuncu için 1.4 Milyon euro bonservis ücreti alacağı öğrenildi. Transferin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere üzere Brezilyalı stoper geçtiğimiz sezon Gaziantepspor’la İstanbul’da oynanan maçta çok ciddi bir sakatlık yaşamış ve daha sonra bir daha toparlanamamıştı. Şenol Güneş de geçtiğimiz gün yaptığı basın toplantısında mutlaka bir stoper alacaklarını, gidecek oyuncuların da takımdan ayrılacaklarını bildiğini söylemişti.