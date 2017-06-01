Beşiktaş’ta ilk yolcu Rhodolfo!

Yeni sezon öncesi fazla şans bulamayan oyuncuları gönderme kararı alan Beşiktaş'ta ilk giden isim Luiz Rhodolfo oluyor.

2 sezon önce takıma katılan ve geçen sezon yaşadığı ağır sakatlıktan sonra ilk onbire giremeyen Rhodolfo ülkesinin takımlarından Flamengo’ya gidecek.

Her iki kulüp arasında yapılan görüşmelerin sonuçlanmak üzere olduğu ve kısa süre içinde resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

Rholdolfo 2015-2016 sezonunda geldiği Beşiktaş’ta toplam 37 maça çıkarken 2 gol atma başarısı gösterdi. İlk senesinde onbirin değişmez ismi olan Brezilyalı stoper, Gaziantepspor karşılaşmasında sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Bu sezon iyileşmesine rağmen Şenol Güneş’in gözüne giremeyen Rholdolfo 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen ülkesine dönmeye karar verdi.