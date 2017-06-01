Botaş Spor Kulübü Ankara’ya taşınıyor

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Botaş Spor Kulübü, maçlarını Ankara'da yapma kararı aldı. Kamuoyunda şok etkisi oluşturan bu karar, "Adana için büyük kayıp" olarak nitelendirildi.

BOTAŞ tarafından 1984 yılında kurum çalışanlarının çocuklarının spora yönlendirilmesi amacıyla Adana’da kurulan ve günümüzde Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Botaş Spor Kulübü, alınan kongre kararıyla maçlarını Ankara’da yapma kararı aldı. Basketbol Antrenörü Ayhan Arısoy, bu kararın Adana ve milli takım altyapısı için büyük kayıp olduğunu değerlendirerek Botaş Spor Kulübü’nün ligde önemli temsilinin yanı sıra başarılı basketbolcular yetiştirdiğini söyledi. Botaş Spor Kulübü için Adana’da bir tesis yapılmasını beklerken, Ankara’ya taşınmasıyla şok olduklarını ifade eden Arısoy şöyle devam etti:

“Daha önce 3-4 sene önce böyle bir şey söz konusuydu ancak Botaş’ın Adana’da değer olduğunu, Adana kızlarının yapı olarak basketbola çok yatkın olduğunu, bunun da Botaş ile değer kazandığını söylemiştik. Bu kadar Türkiye şampiyonluğu, alt yapılarda, yıldızlarda, gençlerde ve Türkiye 1’inci liginde şampiyon olmuş takımın Adana’dan götürülmesi demek kapatılması demektir. Altyapılarda devam edilecek diye teselli söylenebilirdi ama Botaş’ın bir kanayan yara şeklinde görüldüğüne, Ankara’ya gittikten sonra yavaş yavaş kapatılacağına inanlardanım. Bir değerdi. Bana göre Basketbol Federasyonu’nun buna mani olması lazım. Botaş’ın Adana’dan gitmesi demek altyapı milli takımlarına bir darbedir. Haluk Yıldırım var, Necati Güler var. Bunların Botaş’ı çok daha yakından tanıdığına eminim. Hükümete, Botaş Genel Müdürlüğü’ne baskı yapmak lazım. Bu kişilerin değil, Türkiye’nin geleceği. Basketbol bayanlarda zaten yabancılaşıyoruz. Eğer bunu milli takımlar düzeyinde bir yere getirmek istiyorsak, büyük oyuncular kazanmak istiyorsak, Adana’dan gitmemek lazım.”

Tümer: BOTAŞ Adana için bir değerdir. burada kalmalıdır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ise Botaş’ın Adana’dan koparılmasına gönüllerinin razı olmadığını vurgulayarak “Botaş, Adana için bir değerdir. Avrupa’da ve yurdumuzda kentimizi en iyi şekilde temsil etmektedir. Adanalıları aileleriyle spor salonuna çekmeyi başaran Botaş Adana’da kalmalıdır. Genel müdürle görüşme halindeyim. Detaylı bilgi edindikten sonra yeni bir açıklama yapacağım” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin önemli petrol ve doğalgaz şirketlerinden olan BOTAŞ tarafından 1984 yılında şirket çalışanlarının çocuklarının spora yönlendirilmesi amacıyla kurulan Botaş Spor Kulübü, 1990 yılında birinci lige yükseldi ve hala Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele ediyor.

Sayısız başarılara imza atan kulüp 2002-2003 sezonunda kulüp tarihindeki 2’nci şampiyonluğuna ulaştı. Kulüp 3 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası oynadı ve 2002-2003 sezonunda kupayı müzesine götürmeyi başardı. Avrupa kupalarında da başarılı sonuçlar elde eden takım, 1999/2000 sezonunda Ronchetti Kupası’nda çeyrek finale yükselerek bu başarıya ulaşan ilk Türk takımı olma başarısını gösterdi. Bir sezon sonra aynı kupada finale yükselen Botaş’ın yine bir ilk yaparak ilk Türk takımı olarak kupada finale yükselmiştir.