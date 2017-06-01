Bursa Nilüfer’de iki transfer

BURSA Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Brezilya Milli Takımı oyuncusu Ana Carolina da Silva (Carol) ve Hollanda Milli Takımı oyuncusu Anne Buijs ile anlaştı.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi´nde üst sıraları hedefleyen Nilüfer Belediyespor kadrosunu dünyaca ünlü iki yıldızla güçlendirdi. Nilüfer Belediyespor, geçtiğimiz sezon Dünya Şampiyonası finalinde dünya ikincisi olan Brezilya´nın Rexona Sesc takımında forma giyen orta oyuncu Ana Carolina da Silva (Carol) ve Anne Buijs´i renklerine bağladı.

26 yaşında ve 1,85 cm boyundaki orta oyuncu Ana Carolina da Silva (Carol) Brezilya Milli Takımı ile birlikte birçok başarıya imza attı.

1,93 cm boyunda ve 26 yaşındaki smaçör Anne Buijs de Hollanda Milli Takımı´yla olimpiyat dördüncülüğü ve Avrupa ikinciliği kupaları kazandı. 2015-2016 sezonunda Vakıfbank forması giyen başarılı oyuncu, aynı sezon Şampiyonlar Ligi´nin en iyi 6´sı arasında yer aldı.

SİNEM BEYAZIT DA NİLÜFER BELEDİYESPOR´DA

Mavi yeşil beyazlı ekip, ayrıca Eczacıbaşı Vitra´dan genç libero Sinem Beyazıt´ı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 18 yaşındaki genç libero Mersin Toroslar Koleji altyapısında voleybola başladı. Ardından 12 yaşında Eczacıbaşı Vitra altyapısına transfer oldu. Buradaki başarılarıyla Yıldız ve Genç Milli Takım formalarını giydi.