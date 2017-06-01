Cenk Tosun’a La Liga’dan talip

Sezonun geride kalan bölümünde 22 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Cenk Tosun'un bu başarısı Avrupa kulüplerinin gözünden kaçmadı.

Kariyerinin en başarılı dönemini yaşayan Beşiktaşlı Cenk Tosun ile İspanyolların ilgilendiği gelen haberler arasında… İspanya basınında yer alan iddialara göre; La Liga’yı 12. sırada tamamlayarak büyük hayal kırıklığı yaratan Valencia, Cenk Tosun’u kadrosuna katmayı çok istiyor ve bu transfer için önümüzdeki günlerde Beşiktaş’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

2014 yılında Gaziantepspor’la sözleşmesi sona eren Cenk, Beşiktaş’a bedelsiz transfer oldu.Siyah-Beyazlı forma altında şu ana kadar 117 mücadeleye çıkan Cenk Tosun, 48 gol atarken 9 da asist yaptı.

Jeremain Lens Beşiktaş`a yakın Beşiktaş, sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçiren kanat oyuncusu Lens ve kulübü Sunderland ile sıcak temasını sürdürüyor. PSV'den eski takım arkadaşları Babel, Marcelo ve Atiba ise Hollandalı yıldıza “Sen de Kartal ol, yeniden buluşalım” çağrısını yaptı. İlgili Haberi Oku