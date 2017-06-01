Del Potro’dan centilmenlik örneği

Fransa Açık'ta tek erkekler ikinci tur mücadelesinde Manuel Almagro, Juan Martin del Potro karşısında sakatlanarak maçı yarıda bıraktı. Bir üst tura yükselen Del Potro, Almagro'yu teselli ederken, tribünlerde ikilyi ayakta alkışladı.

Tenis sezonunun tek toprak Grand Slam’i olan Fransa Açık tüm hızıyla devam ederken toprak kortun etkili oyuncularından Arjantinli 29 numaralı seribaşı Juan Martin del Potro, ikinci tur mücadelesinde İspanyol Nicolas Almagro’yla karşılaştı.

Mücadelenin üçüncü setinde Almagro sol dizinden sakatlanarak maçı tamamlayamadı ve gözyaşlarıyla turnuvaya veda etti. 6-3 ve 3-6’lık setlerin ardından 1-1 devam eden üçüncü sette, dengede giden maçta talihsiz bir şekilde sakatlanan Almagro’yu ilk teselli eden ise Del Potro oldu. 28 yaşındaki raket gözyaşları içindeki rakibinin yanına giderek ona sarıldı.

Seyirciler Almagro’yu ayakta alkışlarken Del Potro maçın ardından şunları söyledi: “Böyle üzücü bir durumun ardından hiç iyi hissetmiyorum. Nico umarım güzel bir iyileşme süreci geçirir. O çok iyi bir oyuncu ve onu turda görmeyi çok seviyoruz. Benim için bir arkadaşımı kortun diğer ucunda sakatlanmışken veya ağlarken görmek çok zor bir durum. İkimiz için de kötü bir andı. Onun için en iyisini diliyorum.”

Del Potro, Almagro’yla ne konuştuğu sorusuna ise “Ona sakinleşmesini söyledim. Ailesini, bebeğini düşünmesini söyledim. Kalbimiz bazen bir maçtan veya tenis hayatımızdan daha önemlidir. Ve biliyorum ki; o bu sorunu atlatacak ve daha güçlü dönecek her şeye sahip” yanıtını verdi.

Almagro, bu yılki İtalya Açık’ta da ikinci turda Rafael Nadal’la karşılaştığı ikinci tur mücadelesini aynı dizinden sakatlanarak yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.

Del Potro’nun rakibi Murray

Talihsiz bir şekilde de olsa adını üçüncü tura yazdıran Del Potro, dünya bir numarası Andy Murray’yle eşleşti. Britanyalı raket, Slovak rakibi Martin Klizan’ı zorlandığı maçta 6-7, 6-2, 6-2 ve 7-6’lık setlerle mağlup ederek Del Potro’nun rakibi oldu. Del Potro ayrıca kasığında bir sakatlığı olduğunu ağrı kesicilerle mücadele ettiğini ifade etti.