Ederson Manchester City’de…

Manchester City, Benfica'da forma giyen kaleci Ederson'u 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna dahil etti. Listesinde birçok yıldız daha bulunan Manchester City, bu yaz transfer dönemine damga vurmaya hazırlanıyor.

Manchester City, transfer sezonuna hızlı girdi. İlk olarak Bernardo Silva’yı Monaco’dan 43 milyon pound bonservis bedeli karşılığında alan katan Pep Guardiola’nın takımı, ikinci transferini kaleye yaptı. Benfica’nın Brezilyalı file bekçisi Ederson’u 33 milyon pound ödeyerek kadrosuna kattı. Benfica Kulübü de transferi doğruladı.

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Gelecek sezon hem İngiltere Premier Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde başarıya ulaşmak için kesenin ağzını açan Manchester City yönetimi, Pep Guardiola’ya kaliteli bir kadro sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde yeni transfer gelişmeleri yaşanması beklenen Manchester City’nin listesinde birçok yıldız bulunuyor. Guardiola, kulüp tarafından kendisine verilen 225 milyon pound transfer bütçesi ile Monaco’nun parlayan yıldızı Kylian Mbappe de bulunuyor. Real Madrid’in de ilgilendiği Mbappe için 113 milyon pound’u gözden çıkaran Manchester City’nin İspanyol devinden bir adım önde olduğu belirtiliyor.

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Guardiola’nın transfer listesinde Mbappe dışında yine Monaco’dan forma giyen sol bek Benjamin Mendy, Arsenal’in Şilili yıldızı Alexis Sanchez ve Tottenham Hotspur’un etkili sağ beki Kyle Walker da yer alıyor.