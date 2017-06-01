Enes Ünal değerini beşe katladı

İki sezon önce Bursaspor’dan 3 milyon euro’ya Manchester City’ye giden 20 yaşındaki forvet Enes Ünal, gelecek sezon İspanya’da top koşturacak.

Kiralık oynadığı Hollanda ekibi Twente'de başarılı bir sezon geçiren ve attığı 19 golle dikkat çeken Enes Ünal, İspanya Ligi takımı Villarreal'e transfer oldu. Dört yıllık sözleşme imzalayan 20 yaşındaki forvetin transferi için sarı denizaltılarınManchester City'ye 14 milyon Euro ödeyeceği belirtilirdi. City sözleşmeye yıldız futbolcuyu önümüzdeki iki yıl içerisinde 20 milyon Euro'ya geri alma maddesi de koydurttu.

Enes`in menajeri transferi Twitter`dan öğrendi! Enes Ünal'ın Villarreal transferi sadece resmi imzaya kalırken, milli oyuncumuzun bu durumunun yanında sosyal medya ise menajer Batur Altıparmak'a 'mention' atan kullanıcıyı konuşuyor. İlgili Haberi Oku

Başarılı oyuncu 2015'te altyapısından yetiştiği Bursaspor'danManchester City'e 3 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Enes bu transferden sonra sırasıyla Belçika'nın Genk, Hollanda'nın NAC Breda ve Twente takımlarında kiralık olarak forma giymişti. Genç oyuncumuzun top koşturacağı Villarreal'de eski yıldız futbolcumuz Nihat Kahveci de 2006- 09 sezonları arasında görev yapmıştı.