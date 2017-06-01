Eskişehir’de şampiyonluk kuyruğu

Eskişehirspor'un 4 Haziran pazar günü Antalya'da Göztepe ile oynayacağı TFF 1. Lig play-off final maçı biletleri satışa çıktı.

Eskişehirsporlu taraftarlar, Eskişehir Atatürk Caddesi’ndeki eski stadyumda satışı devam eden biletlere, ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Gişeler önünde sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Eskişehirspor’un tarihi maçlarından birine tribünden tanıklık etmek isteyen bazı taraftarların, aileleri ile birlikte gişelere geldikleri görüldü. Yoğunluğu, şaşırtıcı bulmadıklarını söyleyen Eskişehirsporlu taraftarlar, şampiyonluğa olan inançlarının tam olduğunu ve Eskişehirspor’a güvendiklerini ifade ettiler.

Süper Lig yolunda büyük kapışma Pazar günü Antalya Stadyumu'nda 21.30'da oynanacak ve Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği maçta Mustafa Denizli ile Yılmaz Vural kozlarını paylaşacak. İlgili Haberi Oku

Eskişehirsporlu taraftarlar için ayrılan 14 bin biletin kısa süre içerisinde tükenmesi bekleniyor.