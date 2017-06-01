Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Falcao Monaco’daki sözleşmesini uzattı

Fransa temsilcisi Monaco'da kendini bulan Radamel Falcao, 3 senelik yeni sözleşmeye imza attı.
23:061 Haziran 2017
0
Falcao Monaco’daki sözleşmesini uzattı

Fransa 1. Lig’de bu sene iyi bir performans ortaya koyan Radamel Falcao, Monaco ile sözleşme yeniledi. Kolombiyalı golcü kulübü ile 3 senelik sözleşme imzaladı.

Ligdeki 29 maçta 21 gol atan Falcao, formsuz dönemini atlattı. Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kadar çıkan Monaco, ligde de şampiyonluğunu ilan etti.

Falcao, “Moanco’daki maceramı devam ettirdiğim için çok mutluyum. İnanılmaz geçen sezondan sonra kendimi buldum. Şimdi tek hedefim var. Bu harika hikayeyi devam ettirmek” diye konuştu.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER

Etiketler
monaco radamel falcao
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER