Fatih Terim Milli Takım aday kadrosunu açıkladı

A Milli Takımımızın 5 Haziran'da Üsküp'te Makedonya ile oynayacağı özel maçın ile 11 Haziran'da Arnavutluk'un İşkodra kentinde Kosova ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Eleme karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım’ın Makedonya ve Kosova maçları aday kadrosu açıklandı. Terim, Altınordu’nun 2000 doğumlu kalecisi Berke Özer’i de kadroya dahil etti. Berke, 21. yüzyılda doğup Türkiye A milli takımı kadrosuna alınan ilk oyuncu oldu. Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ile Alanyaspor’dan Emre Akbaba da ilk kez milli takım aday kadrosuna davet edildi.

Milliler, 5 Haziran Pazartesi günü Makedonya ile deplasmanda hazırlık maçı oynadıktan sonra 11 Haziran Pazar günü Kosova ile deplasmanda Dünya Kupası Eleme maçına çıkacak.