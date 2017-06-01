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Fatih Terim Milli Takım aday kadrosunu açıkladı

A Milli Takımımızın 5 Haziran'da Üsküp'te Makedonya ile oynayacağı özel maçın ile 11 Haziran'da Arnavutluk'un İşkodra kentinde Kosova ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Eleme karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı.
15:201 Haziran 2017
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Fatih Terim Milli Takım aday kadrosunu açıkladı

A Milli Takım’ın Makedonya ve Kosova maçları aday kadrosu açıklandı. Terim, Altınordu’nun 2000 doğumlu kalecisi Berke Özer’i de kadroya dahil etti. Berke, 21. yüzyılda doğup Türkiye A milli takımı kadrosuna alınan ilk oyuncu oldu. Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ile Alanyaspor’dan Emre Akbaba da ilk kez milli takım aday kadrosuna davet edildi.

Milliler, 5 Haziran Pazartesi günü Makedonya ile deplasmanda hazırlık maçı oynadıktan sonra 11 Haziran Pazar günü Kosova ile deplasmanda Dünya Kupası Eleme maçına çıkacak.

Etiketler
a milli futbol takımı fatih terim kosova Makedonya
Son güncelleme: 15:58 | 01.06.2017
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