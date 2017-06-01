Fenerbahçe Nasri transferinde sona yakın

Fenerbahçe’de Samir Nasri heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler, Sevilla'da kiralık oynayan Fransız yıldız için bonservisinin bulunduğu Manchester City'le görüştü. İngiliz kulübü, gelecek sezon kadrosunda düşünmediği 29 yaşındaki 10 numarayı 1 yıllığına Fener'e kiralamak için “Tamam” dedi. Nasri ve menajeriyle görüşen Kanarya, tecrübeli futbolcuyu ikna etme konusunda da bir hayli yol aldı.
YILLIK ÜCRETİ 6 MİLYON EURO
Manchester City ile F.Bahçe arasında, Nasri'nin yıllık 6 milyon Euro olan ücretinin ödenmesi konusunda yüzde paylaşımı da yapıldı. Transferin gerçekleşmesi durumunda Fransız yıldızın yıllık ücretinin 3 milyon Euro'luk kısmını Fener, diğer kalan bölümünü de İngilizler ödeyecek. M. City ve tecrübeli orta saha ile görüşmelerini sürdüren Kanarya, dev transferi bir an önce taraftarına duyurmak istiyor.