Forvetsiz Trabzonspor

Trabzonspor'un forvet hattında görev yapan N’Doye ve büyük umutlarla alınan Rodallega sadece 5’er kez ağları sarstı. Bu iki isim, stoper Uğur’un gerisinde...

Trabzonspor geçen sezona göre puan tablosunda kendisine daha iyi bir yer bulsa da gol sorununu yine çözemedi. 33. hafta itibariyle 2015-16'da 40 gol atan bordo mavililer, bu sezon 38 golde kaldı. Bordo-mavili takımda forvet oyuncusu Dame N'Doye'un yanı sıra devre arasında transfer edilen Hugo Rodallega da gol sorununu çözemedi. N'Doye ligde 26 maçta 5 gol kaydetti. Rodallega da 14 maçta 5 golde kaldı.

Trabzonspor`un `Mayıs sıkıntısı` Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına üst üste aldığı galibiyetlerle başlayan ve ilk 10 maçında 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Trabzonspor, mayıs ayında ise hiç maç kazanamadı. İlgili Haberi Oku

Trabzonspor’da ligde en çok gol atan isim savunma oyuncusu Uğur Demirok oldu. 27 maçta 6 gol kaydeden 28 yaşındaki Uğur'u 5'er golle N'Doye ile Rodallega takip etti. Bordo mavililerin genç oyuncuları Yusuf Yazıcı ile Yusuf Erdoğan da 4'er golle ligde takımlarına en çok katkı sağlayan isimler arasında yer aldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın gol sıkıntısı nedeniyle forvet transferine ağırlık vereceği belirtiliyor.