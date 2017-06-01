Gael Clichy imzayı atıyor

G.Saray yönetimi, Manchester City ile sözleşmesi sona eren Gael Clichy’ye resmi teklif yaptı. Cimbom, senelik 3.5 milyon Euro önerdi ve 31 yaşındaki futbolcu da yeşil ışık yaktı.

Galatasaray transferde dört koldan saldırıyor. 2016-2017 sezonunda kanat oyuncularından istediği verimi alamayan Galatasaray, sol bek için üst düzey bir futbolcu ile masaya oturdu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de sözleşmesi sona eren Gael Clichy ile görüşen Cimbom'un transfer komitesi, Fransız futbolcuya senelik 3.5 milyon Euro'luk teklif yaptı. İngiliz kulübünden 2.5 milyon Euro ücret alan 31 yaşındaki sol bek, Galatasaray'ın bu cazip teklifine sıcak bakıyor.

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Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün görüştüğü ve sona yaklaştığı Clichy, bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyordu. Galatasaray yönetimi, tecrübeli ve tam bir görev adamı olan Fransız futbolcunun transferini sonlandırmak için yoğun çaba sarf edecek. İngiltere'de 8 sene Arsenal forması giyen ve Arsene Wenger'in dünya futboluna kazandırdığı isimlerden Clichy, 2011'den bu yana City forması giymişti.