Galatasaray Gomis için Fransa’da

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün dün Fransa’ya uçtu. Fransız futbolcu ile son pürüzleri gideren Ergün, 31 yaşındaki golcü ile 2+1 yıllık anlaştı.

Galatasaray golcü transferinde sona yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, 15 gündür görüşmeler yaptığı Bafetimbi Gomis ile imzaya çok yakın. Futbol Direktörü Cenk Ergün dün Fransa'nın Lyon kentine 31 yaşındaki Fransız golcünün transferini bitirmek için uçtu. Ergün, Gomis ve menajeriyle son görüşmeleri yapacak ve transferi gerçekleştirecek. Gomis senelik 3 milyon Euro'luk teklifi kabul etti. Daha önce İngiliz kulüp Swansea City ile görüşmeler yapan ve el sıkışan Galatasaray yönetimi, Lukas Podolski'nin ayrılmasıyla açılacak maaş bütçesiyle rahatlayacak ve Gomis transferinde herhangi bir maddi problem yaşamayacak.

Gael Clichy imzayı atıyor G.Saray yönetimi, Manchester City ile sözleşmesi sona eren Gael Clichy'ye resmi teklif yaptı. Cimbom, senelik 3.5 milyon Euro önerdi ve 31 yaşındaki futbolcu da yeşil ışık yaktı. İlgili Haberi Oku

2+1 YILLIK MUKAVELE

Avrupa’ya bomba gibi düşen Gomis transferi ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio tarafından da doğrulandı. Sky Sport muhabiri, Fransız golcünün sarıkırmızılarla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu. Senelik 3 milyon Euro alacak olan Gomis'in, Galatasaray'a maliyeti 9 milyon Euro'yu bulacak.