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GALATASARAY
03 Haziran 2017 17:00
GALATASARAY
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ATİKER KONYASPOR
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Galatasaray, Leipzig’in Bruma teklifini kabul etti

Galatasaray, RB Leipzig'in yaptığı yazılı 15 milyon Euro'luk teklifi kabul etti. Bruma, sarı-kırmızılı formayı son kez Konyaspor maçında giyecek.
12:421 Haziran 2017
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Galatasaray, Leipzig’in Bruma teklifini kabul etti

Galatasaray, Bruma’yı isteyen RB Leipzig’in teklifini kabul etti. Geçen hafta Alman kulübü Leipzig’in Ceo’su Oliver Mintzlaff, İstanbul’a gelerek Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşmüş, Bruma’ya talip olduklarını belirtip 12 milyon Euro’luk tekliflerini iletmişti. Sarı-kırmızılı takım bu teklifi kabuk etmeyince beklemeye geçen Leipzig, rakamı 15 milyon Euro’ya çıkardı ve teklifini yazılı olarak dün Galatasaray kulübüne iletti. Sarı-kırmızılıların Leipzig’in son teklifini kabul ederek Alman kulübüne olumlu yanıtı ilettiği öğrenildi.

Eylül 2013’te Galatasaray’a transfer olan Bruma, cumartesi günü Atiker Konyaspor ile oynanacak sezonun son hafta mücadelesinde sarı kırmızılı formayı son kez giyecek.

BeIN Sports

Etiketler
bruma galatasaray RB Leipzig
Son güncelleme: 13:48 | 01.06.2017
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