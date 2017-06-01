Galatasaray’ın transfer sırları ortaya döküldü: Tudor hakkında şok sözler!

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün’ün menajer Bayram Tutumlu ile yazışmaları kamuoyuna sızdı. Ergün’ün, Tudor’dan memnun olmazken, Andone’yi beğendiği yönündeki sözleri dikkat çekti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bazı planlamaları sosyal medyada gün yüzüne çıktı. Menajer Bayram Tutumlu ile Futbol Direktörü Cenk Ergün arasındaki restleşmeler infiale neden oldu. Alanyaspor maçı sonrasında Ergün'ün “Birtakım kendini G.Saray'dan büyük gören insanlar. Benimle beraber yurtdışında transferde dolaştığı iddia edilenler. Uçak biletimi hazırlayıp, cebime koyanlar” sözlerine sinirlenen Tutumlu, ikili arasındaki yazışmaların içeriğinin tamamını paylaştı.

Sinan Gümüş, Galatasaray`dan ayrılıyor Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor son anda el attı ancak genç golcü Sinan Gümüş'ün gönlünü alamadı. Alanyaspor deplasmanında iki gol atıp, Cim-Bom'un galibiyetine önemli katkı sağlayan genç futbolcu, iki yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen ayrılmayı kafasına koydu. 500 bin euroluk ücreti de artırılmayan golcünün bu düşüncesinde, Tudor'un olumsuz tavırları etkili oldu. İlgili Haberi Oku

TUDOR İLE OLMAZ

Ortaya dökülen diyaloglarda Cenk Ergün'ün mevcut teknik direktör Igor Tudor'dan memnun olmadığı ve Tutumlu'dan yeni antrenör bakmasını istediği görüldü. Kendisini yalanlamasını da isteyen Tutumlu, “Eğer cesaretin varsa yalanla. Özbek'lerin maşası, çantacı. Çantacı beni mahkemeye vermiş! Ünal Aysal da verdi. Galatasaray için ceza almak şereftir” ifadelerini kullandı.

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İkili arasında geçen WhatsApp yazışmalarında sarı-kırmızılı yöneticinin “Şu anda Deportivo forması giyen forvet Andone'yi beğeniyorum. Konuştum geçen sene ama bonservisi çok pahalı” derken menajerin “Neden bana söylemedin. Sana yardım ederdim” diye yanıt vermesi de paylaşıldı. Öte yandan ikili arasında Raul Navas ve Niasse gibi isimler de dikkat çekiyor. Cenk Ergün, menajer Bayram Tutumlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Aradaki yazışmaları yalanlamayan G.Saray'ın Futbol Direktörü, hakkında hakaret, iftira ve tehdit nedeniyle şikâyet etti.