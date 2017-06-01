Göksel Gümüşdağ: Sezonu kupayla taçlandıramadık

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, gerek ligde gerek kupada başarılı bir sezon geçirdiklerini ama kupayla taçlandıramadıklarını, önümüzdeki yıl yine bu kupalarda ısrarcı olacaklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Atiker Konyaspor’a penaltı atışlarında 4-1 yenilerek, kupayı kazanamayan Medipol Başakşehir’de Başkan Göksel Gümüdağ, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, “Penaltılara kaldığı zaman her türlü netice olabilir ama oyuncularımız iyi mücadele etti. Özellikle gerek ligde gerek kupada başarılı bir sezon geçirdik ama kupayla taçlandıramadık. İnşallah önümüzdeki yıl gene bu kupalarda ısrarcı olacağız. Başakşehir yine ilk dördün içinde, yine sürprizler yapmaya devam edecek. Ben başta teknik direktör ve oyuncuları tebrik ediyorum. Aynı zamanda Konya camiasını tebrik ediyorum” dedi.

Tribünde yaşanan olaylara da değinen Başkan Gümüşdağ, “Bunlar ufak tefek şeyler, olabilir. Konya taraftarıyla Eskişehir taraftarının bir yakınlığı var. Geçmişten beri, bu tip şeyler olabilir, Allah şükür önemli bir şey yok” ifadelerini kullandı.