İrfan Buz’un kovulmasını böyle yorumladı: Futbolda kesinlikle duygusallığa yer yoktur

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, “Futbolda kesinlikle duygusallığa yer yoktur. Bu yanlışa meydan bırakırsak acınacak duruma düşeriz. Ortalıkta dolaşan ‘Yeni Malatyaspor şu isimle anlaştı, bunu getirdi’ yönündeki haberlere kimse inanmasın. Bu haberler birilerini pazarlama yöntemidir” dedi.

Yeni Malatyaspor’da teknik heyet konusunda yaşanan gelişmeyle ilgili konuşan kulüp basın sözcüsü Erdal Gündüz, henüz anlaşma sağladıkları bir teknik direktör olmadığını ifade etti. Gündüz, İrfan Buz ile yollarını ayırma nedenlerini açıklayarak, “İrfan Hocamız ile 2 yıl güzel günlerimiz oldu. Bu yıl 31 Mayıs itibariyle sözleşmesi sona erdi ve yönetim olarak yeni sözleşme yapmama kararı aldık. Bu konuyla alakalı olarak taraftarımız bize anlayış göstersin ve inansın. Futbolda kesinlikle duygusallığa yer yoktur. Bu yanlışa meydan bırakırsak acınacak duruma düşeriz. İrfan Hocamız ile bir başarı yakaladık ve Süper Lig'e yükseldik. Bu aşamadan sonra daha mantıklı ve profesyonel düşünmemiz lazım. Hocamızla devam da edebilirdik ancak biz duygusal davranmak istemedik. Futbolda ve ticarette asla duygusallığa yer yoktur. Şimdi yeni bir süreç var önümüzde. Bir teknik heyet belirlememiz lazım ve bunu yaparken de hataya düşmemeliyiz” ifadelerini kullandı.