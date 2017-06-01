İşte Yeni Malatyaspor’un teknik direktör adayları

Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz'un kovulmasının ardından teknik adam arayışları sürerken görüşülen isimler belli oldu.

Yeni Malatyaspor'da teknik heyet konusunda yaşanan gelişmeyle ilgili konuşan kulüp basın sözcüsü Erdal Gündüz, henüz anlaşma sağladıkları bir teknik direktör olmadığını ifade etti.

Yeni Malatyaspor ile imkansızı başaran İrfan Buz görevinden alındı TFF 1. Lig'de Yeni Malatyaspor'un başına geçen ve imkansızı başararak takımını Süper Lig'e yükselten İrfan Buz'un görevine son verildi. İlgili Haberi Oku

Teknik adam arayışlarını sürdürdüklerini ve listelerinde bulunan isimlerle temas halinde olduklarını belirten Gündüz, “Bu aşamada zaman kaybetmemek için hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Listemizde bulunan Ertuğrul Sağlam, Mustafa Reşit Akçay, İbrahim Üzülmez ve Sergen Yalçın gibi isimlerle temas halindeyiz. Ortalıkta dolaşan ‘Yeni Malatyaspor şu isimle anlaştı, bunu getirdi' yönündeki haberlere kimse inanmasın. Bu haberler birilerini pazarlama yöntemidir. Eğer biz bir isimle anlaşırsak, bunu ilk ağızdan açıklarız. Camiamız rahat olsun, teknik heyet konusunda doğru olanı yapacağız” şeklinde konuştu.