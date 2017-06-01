Jeremain Lens Beşiktaş’a yakın

Beşiktaş, sezonu Fenerbahçe’de kiralık geçiren kanat oyuncusu Lens ve kulübü Sunderland ile sıcak temasını sürdürüyor. PSV’den eski takım arkadaşları Babel, Marcelo ve Atiba ise Hollandalı yıldıza “Sen de Kartal ol, yeniden buluşalım” çağrısını yaptı.

Aşırı yük binen Quaresma ve Babel'e alternatif amacıyla kanat takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş, Fenerbahçe'yle kiralık sözleşmesi sona eren Jeremain Lens için formda oyuncu ve kulübü Sunderland ile temaslarını sürdürüyor. Hollandalı futbolcunun daha önce Marcelo, Atiba ve vatandaşı Babel'le birlikte PSV'de forma giymiş olması, adaptasyon bakımından transferi cazip kılıyor. Üç eski takım arkadaşı da kendilerini sosyal medyada takip etmeye başlayan Lens'e “Beşiktaş bambaşka güzel. Yeniden aynı takımda olalım”mesajını gönderdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Quaresma ile yaşananları anlattı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, zaman zaman sorun yaşadığı Ricardo Quaresma'nın birkaç kez hata yaptığını belirterek aynı hareketleri sokakta yapsa affetmeyeceğini söyledi. Şenol Güneş, Quaresma ile yaşanan sıkıntının nasıl aşıldığını da anlattı. İlgili Haberi Oku

ADVOCAAT DA AYNI GÖRÜŞTE

Başkan Fikret Orman, Lens'in Beşiktaş'ı istediğini, ısrarcı olmadıkları bu transferin mali şartlara bağlı olduğunu açıklamıştı. 3 milyon Euro imza parası talep eden 29 yaşındaki yıldıza bu rakamı ödemek istemeyen yönetim, 2.5 milyon Euro civarında yıllık ücretle işi bitirmenin peşinde. İngiliz Sunderland kulübü ise 3 milyon Euro bonservis bedeliyle ikna edilmeye çalışılıyor. F.Bahçe'den Hollanda Milli Takımı'nın başına geçiş yapan Dirk Advocaat da öğrencisine, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Beşiktaş'a gitmesini tavsiye etmişti. Maddi pürüzlerin aşılması ve Lens'in bu kez siyah-beyazlı forma altında eski dostlarıyla buluşması çok yüksek ihtimal…