Kartal adım adım finale!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş Sompo Japan, konuğu Anadolu Efes'i 74-70 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş Sompo Japan, Anadolu Efes’i ağırladı. Serinin ilk maçını yine evinde 90-71 kazanan siyah-beyazlılar bu sefer de 74-70 galip gelmeyi bildi ve seride durumu 2-0’a getirerek beş maçlık seride ev sahibi avantajını korudu.

Anadolu Efes’i son oynanan üç maçta da deviren ev sahibinde Michael Thompson 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken maçın son sayısını kaydeden DJ Strawberry, 18 sayıyla büyük katkı verdi. Beşiktaş’ta ayrıca Vladimir Stimac, 10 sayı ve 10 ribaundla ‘double-double’ yapmayı başardı. Anadolu Efes’te ise Jason Granger 22 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başarırken, Bryant Dunston 12 sayı, 7 ribaund; Thomas Heurtel ise 11 sayı, 4 asiste kaydetti.

Uzun süre başa baş giden mücadelede Beşiktaş ikinci çeyrekteki oyunuyla yakaladığı farkı son periyota kadar korurken Anadolu Efes, son çeyrekte yakaladığı 12-0’lık seriyle öne geçti ancak Ufuk Sarıca’nın öğrencileri toparlanarak sahadan galip ayrılmayı başardı.

Üst üste iki maç için Anadolu Efes’in sahasına taşınan serinin üçüncü maçı 3 Haziran’da saat 20.00’de oynanacak. Beşiktaş kalan maçlardan birini kazanırsa adına finale yazdıracak. Efes ise evindeki iki müsabakadan da galip ayrılırsa seri son maç için yeniden Akatlar’a taşınacak.