Kıvılcım Yavuz 18 yaşına 18 şampiyonluk sığdırdı

İzmir Büyükşehir Belediyespor bünyesinde bulunan okçu Kıvılcım Yavuz, 18 yaşında olmasına rağmen katıldığı 10 bölgesel, 21 ulusal ve 3 uluslararası turnuvada 18 kez şampiyonluk yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor bünyesinde bulunan Kıvılcım Yavuz, bugüne kadar 10 bölgesel, 21 ulusal ve 3 uluslararası madalya kazanıp tam 18 kez birincilik kürsüsüne çıktı. Genç Milli Takım'a kadar yükselen başarılı okçu, Büyükşehir Belediyesporlu Ali Osman Yangöz sayesinde tanıştığı bu sporun artık “hayatının bir parçası” olduğunu söyledi. Kulübünü “ailesi gibi” gören Kıvılcım Yavuz, “Türkiye'nin bu branştaki en iyi kulübünde sporcu olmak ve kürsüye çıkmak büyük gurur veren bir olay. Okçuluk, yüksek konsantrasyon gerektiren bir branş. Bir halterci kadar ağır antrenmanlar yapıyoruz. Dışarıdan bakılınca herkesin kolayca yapabileceği bir spor gibi görünüyor ama öyle değil. Yayı gerip oku attığınız ana kadar geçen sürede vücudunuza yüzlerce kilogram yük biniyor. Bu nedenle her zaman üst düzeyde bir fizik performansı sahip olmanız gerekiyor. Okçuluk bana sakin olmayı ve stresle baş etmeyi öğretti” diye konuştu.