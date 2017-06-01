Konyaspor kazanınca diğer 3 takım üzüldü!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam 21.30’da Başakşehir ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Başakşehir'in kazanması durumunda Antalyaspor'un UEFA'ya gidecek olması, tüm kırmızı-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Maçı Antalya Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekrandan takip eden Antalyasporlu taraftarlar maç boyunca meşaleler yakarak Başakşehir lehine tezahüratta bulundu.
YIKILDILAR
Başakşehir’in kaçırdığı goller sonrası isyan eden Antalyasporlular, maçın penaltılara gitmesinin ardından ümitlerini tüketmedi. Ancak Başakşehir’in kaçırdığı penaltılar sonrası çılgına dönen taraftarlardan bazıları, Konyaspor’un kupayı kaldırması sonrası gözyaşlarını tutamazken, bazı taraftarlar ise penaltıları kaçıran Başakşehirli futbolculardan yana dert yakındı.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY’I DA ÜZDÜ
Atiker Konyaspor’un kupayı kazanması ile Fenerbahçe ve Galatasaray da bu durumdan olumsuz yönde etkilendi. 3.’lük, 4.’lük mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, kupayı Başakşehir kazansaydı daha az ön eleme oynayacaktı.