Konyaspor kazanınca diğer 3 takım üzüldü!

Ziraat Türkiye Kupası’nı Konyaspor'un kazanması ile Antalyaspor'un Avrupa şansı kalmazken, kırmızı-beyazlı takımın taraftarları yasa boğuldu.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam 21.30’da Başakşehir ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Başakşehir'in kazanması durumunda Antalyaspor'un UEFA'ya gidecek olması, tüm kırmızı-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Maçı Antalya Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekrandan takip eden Antalyasporlu taraftarlar maç boyunca meşaleler yakarak Başakşehir lehine tezahüratta bulundu.

YIKILDILAR

Başakşehir’in kaçırdığı goller sonrası isyan eden Antalyasporlular, maçın penaltılara gitmesinin ardından ümitlerini tüketmedi. Ancak Başakşehir’in kaçırdığı penaltılar sonrası çılgına dönen taraftarlardan bazıları, Konyaspor’un kupayı kaldırması sonrası gözyaşlarını tutamazken, bazı taraftarlar ise penaltıları kaçıran Başakşehirli futbolculardan yana dert yakındı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY’I DA ÜZDÜ

Atiker Konyaspor’un kupayı kazanması ile Fenerbahçe ve Galatasaray da bu durumdan olumsuz yönde etkilendi. 3.’lük, 4.’lük mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, kupayı Başakşehir kazansaydı daha az ön eleme oynayacaktı.

Aykut Kocaman`dan ayrılık cevabı: Sert bir soru! Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, “120. dakikada dahi oyuncularımız rakibin oyun kurmasını engellemek için son derece yüksek çaba gösterdiler. Oyuncularımı kutluyorum. Kupa şehre hayırlı olsun” dedi. İlgili Haberi Oku