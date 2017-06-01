LeBron James’in evine saldırı!

Son şampiyon Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James'in evine ırkçı saldırı düzenlendiği bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre LeBron James’in Los Angeles’taki evinin ön kapısına ABD genelinde siyahi insanlara karşı ırkçı hakaret olarak kabul edilen bir kelime sprey boyayla yazıldı.

Yerel saate göre 06.45’te fark edilen yazının daha sonra üzerinin boyanarak kapatıldığı belirtildi. Los Angeles Polis Departmanından (LAPD) yapılan açıklamada, “NBA oyuncusu LeBron James’in konutunun kapısına sprey boyayla yazılan ırkçı hakaretle ilgili vandalizm soruşturuluyor” ifadesine yer verildi. LAPD, yazının içeriği ve boyutuyla ilgili ise herhangi bir yorum yapmadı.

LEBRON AÇIKLAMA YAPTI

Amerika'da siyah olmanın zorluğuna dikkat çeken LeBron James bunun para ile de ilgisi olmadığını söyledi.

LeBron James: ”Ne kadar paranız olursa olsun, ne kadar ünlü olursanız olun; Amerika'da siyah olmak her zaman zordur. Irkçılık dünyanın bir parçası. Amerika'nın bir parçası. Burada Afro-Amerikan kişilere karşı hep bir nefret besleniyor” ifadelerini kullandı.

James önderliğinde tarihinin ilk şampiyonluğunu geçen yıl kazanan Cavaliers, bu sene 71’inci NBA final serisinde Golden State Warriors takımıyla karşılaşacak. Serinin ilk maçı 2 Haziran Cuma günü sabaha karşı TSİ 04.00’te oynanacak.