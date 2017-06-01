Los Angeles Lakers’da oynayan Julius Randle’ın inanılmaz değişimi

Yaz neredeyse geldi. İnsanlar hem zayıflamak hem de vücutlarını forma sokmak için çalışmalara çoktan başladı. NBA’de Los Angeles Lakers forması giyen Julius Randle, bu isimlere örnek olabilecek inanılmaz bir olaya imza attı. Sezonun kapanması ile özel antrenörü Amoila Cesar ile kampa giren Randle, sıkı çalışmasının sonucu küçük bir mucizeyle aldı. Sezon oynanırken biraz kilo alan ve göbek bağlayan Randle, üç haftada herkesi kıskandıracak bir vücuda sahip oldu.
Randle’ın antrenörü Cesari Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafta hem kendisinin hem de oyuncusunun başarısını takipçileri ile paylaştı. Ancak bu başarı kısa sürede takipçilerden çıkıp, yaza hazırlanan ya da hazırlanmayan herkesin ilgisini çekti.