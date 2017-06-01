Monfils evinde turladı

Fransa Açık'ta tek erkeklerde mücadele eden Fransız Gael Monfils, Brezilyalı rakibi Thiago Monteiro'yu 6-1, 6-4 ve 6-1'le mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.

Teniste sezonun ikinci Grand Slam’i olan Fransa Açık’ta tek erkeklerde mücadele eden Fransız tenisçi Gael Monfils, seyircisinin önünde yolculuğuna devam ediyor. Brezilyalı raket Thiago Monteiro’yu 6-1, 6-4 ve 6-1’lik setlerle mağlup etmeyi başaran Monfils, adını üçüncü tura yazdırdı.

Seyircisinin önünde neredeye hatasız bir oyun sergileyen 15 numaralı seribaşı, üçüncü turda bir vatandaşı ile karşılaşabilir. Richard Gasquet ile Dominik Cumhruiyeti’nden Victor Estrella Burgos arasında bu akşam oynanacak mücadelenin galibi, Gael Monfils ile eşleşecek. 24 numaralı seribaşı Gasquet, üst seviye tecrübesi ve seyirci desteğiyle turun mutlak favorisi olarak gösteriliyor.