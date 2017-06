Muharrem Usta’dan Yusuf açıklaması

Kağıthane Trabzonsporlular Derneği'nin geleneksel iftar yemeğine katılan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ''Yusuf Yazıcı genç ve iyi bir oyuncu. Trabzonspor olarak biz Yusuf Yazıcı'nın herhangi bir yere gitmesini kesinlikle düşünmüyoruz'' dedi.

Kağıthane Trabzonsporlular Derneği’nin geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeği Levent’teki Bilek Hotel’de gerçekleştirildi. Düzenlenen iftar yemeğine aralarında Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’nın da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Yusuf Yazıcı’nın transferi ile ilgili konuşan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, ”Genç ve iyi bir oyuncu. Ama şu anda Trabzonspor olarak biz Yusuf Yazıcı’nın herhangi bir yere gitmesini kesinlikle düşünmüyoruz. Bizim Yusuf’la da başka oyuncularla da birlikte önemli işlere imza atmamız lazım. Bu dönemde iyi oyuncu kaybetmeyi göze alamayız. Onlar sonranın işleri. Yusuf Yazıcı için böyle bir şey asla söz konusu değil. O daha yetişmeli çok daha iyi olmalı. Bugünde milli takıma çağırıldı. Onun için önemli bir kariyer yolculuğunun ilk basamağı. Dediğim gibi gündemde Yusuf’un transferiyle ilgili herhangi bir konu söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Bursaspor-Çaykur Rizespor yarışına da değinen Usta, ”Doğrusu biz de öyle gibiydik ama bazen böyle enteresan haftalara denk gelinebiliyor. Bu haftada öyle bir hafta bizim açımızdan. Bir tarafta Rizespor bir tarafta Bursaspor ama bizim için her hangi birinin pozisyonu durumumuzu değiştirmeyecek. Biz gerçekten elimizden geldiği kadar her hafta olduğu gibi bu haftada sahaya çıkacağız. Hayat böyle bir şey birinden biri düşecek. Keşke hiçbiri düşmese. Her ikiside güzide kulübümüz ama Trabzonspor’un yapacağı bir şey yok. Elinden gelenin en iyisini yapmaya ve kazanmaya çalışacak doğrusu da o zaten” dedi.

‘Beşiktaş’a bakınca ben de iç geçiriyorum’

Zor bir süreçten geçtiklerinin altını çizen Başkan, “Futbolda insanlar çok kısa sürede çok güzel şeyler görmek istiyorlar. Ben de öyle görmek istiyorum. Beşiktaş’ı şampiyon görünce herkes kadar ben de ‘Hani bize de’ diyip içimden geçiriyorum. Onlara da dönüp baktığınızda bir süreçten geçilerek buralara gelindi. Bizim için gelecek sene üzerine koyacağımız bir yıl olacak. En çok sevindiğimiz şey ikinci devre artık iyi bir işaret verebilen bir takıma ulaşmış olmamız. Bundan sonrası her açıdan daha iyi olacak” diye konuştu.

Başkan Usta, kadroyu biraz daha güçlendirmeleri gerektiğini söylerken, ”Belirli pozisyonlarda ihtiyacımızın olduğu kesin ve ligde bitiyor. Görüşmelerimiz var. Bazen doğru bazen doğru olmayan isimler tabii ki yansıyor. Ama bir önceki dönemde de ben bunun acısını çok çektim isimler ortaya çıktıkça aslında kulüplere bunun bedeli biraz ağır oluyor. Gönlüm isterki hiç bir ilgilendiğimiz oyuncu piyasa çıkmasın ama bu basının doğası gereği mümkün değil. Şu aşamada herhangi bir ismi zikretmem doğru olmaz” sözleriyle konuşmasını noktaladı.