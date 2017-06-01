Navratilova’dan Court’a tepki

Margaret Court'un tenis dünyasını sarsan homofobik "Tenis lezbiyenlerle dolu" açıklamasına Martina Navratilova, sert bir mektupla yanıt verdi.

Avustralyalı eski dünya bir numarası tenisçi Margaret Court’un “Tenis lezbiyenlerle dolu” açıklamasına bir başka dünya bir numarası Martina Navratilova’dan sert yanıt geldi.

Daha önce trans çocuklar için “Şeytanın işi” diyen, Avustralya hükümetinin okullardaki homofobik zorbalarla mücadele çalışmalarını ise “Gay lobisinin çocukların aklına girme çabası” olarak tanımlayan Court’un sözleri hakkında Fairfax Media’nın yayınladığı açık bir mektup yazan Navratilova, Avustralya Açık’a ev sahipliği yapan ana kortun isminin değişmesi gerektiğini aktardı.

Tarihin en önemli kadın tenisçilerinden biri olan ve 18 Grand Slam zaferiyle bir dönemi domine eden Navratilova, “Bu davranışı, bu düşünce biçimini olumlamamalıyız. Margaret Court gibilere ayrılan platform küçülmeli, büyümemeli” sözlerine mektubunda yer verirken “Onun öfkesi sadece bir düşünce değil. Court, LGBTİ bireyleri eşit haklardan mahrum bırakmak için bitmek bilmez bir çaba içinde (Court’a bir not: Bizler de insanız). Trans çocukları ve yetişkinleri sürekli şeytanlaştırıyor” ifadelerini kullandı.

“Artık Court’un kim olduğu çok açık: Harika bir tenisçi, bir ırkçı ve bir homofobik” şeklinde Court’a cevap veren efsane tenisçi Navratilova'ya Billie Jean King ve Richel Hogencamp, Andy Murray gibi isimler de destek verirken kortun adının değiştirilmesi için başlatılan kampanyaya şu ana kadar 3 bin 700 kişi imza verdi. Avustralyalı raket Samantha Stosur’un ise önümüzdeki Avustralya Açık’ı boykot edebileceği söyleniyor.

Kendisi de lezbiyen olan ve 2014’te partneri Julia Lemigova’yla evlenen Navratilova’nın arena için önerdiği isim ise Evonne Goolagong Arena. 65 yaşındaki Aborjin kökenli Goolagong da tenis kariyerinde dünya bir numarasına yükselmişti.