Kırkpınar’da pehlivanlara 238 bin TL para ödülü

Edirne Belediyesi’nce 14-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde dereceye girecek pehlivanlara verilecek ödüller ile pehlivanların tur ve yolluk ücretleri belirlendi. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanına Belediye tarafından bu yıl 42 bin TL para ödülü verilecek.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan başkanlığında toplanan Belediye Encümeni; Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye girecek pehlivanlara verilecek ödüller ve kategorilerinde ilk 64 sporcu arasında yer alacak pehlivanlara verilecek yolluk ve tur ücretlerini belirledi. Belediye Encümen Üyeleri'nin kararıyla başpehlivan olacak güreşçiye Edirne Belediyesi'nce 42 bin TL ödül verilecek. Başpehlivanlık güreşlerinde ikinci olacak pehlivan 26 bin TL, üçüncü olacak 2 pehlivan da 13'er bin TL para ödülü kazanacak. Bu yılki güreşlerde 14 kategoride güreşerek derece alacak pehlivanlar ile en iyi peşrev yapan 3 pehlivana Edirne Belediyesi tarafından toplamda 238.100 TL para ödülü verilecek. Bunun yanında Edirne Belediyesi tarafından Başaltı güreşlerinin birincisine 21 bin TL, ikincisine 17 bin TL, üçüncülere de 8500'er TL para ödülü verilecek. Ayrıca derece yapacak tüm pehlivanlar yine Edirne Belediyesi'nin vereceği altın, gümüş ve bronz madalyanın sahibi olacak.

656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek olan Başpehlivanlara bin 200 TL, Başaltı pehlivanlarına 900 TL, Büyük Orta Pehlivanlarına 600 TL, Küçük Orta Boy, Küçük Orta Küçük Boy, Deste Büyük Boy, Deste Orta Boy, Deste Küçük Boy Pehlivanlara 350 TL, Ayak Boyu, Tozkoparan, Teşvik 2, Teşvik 1, Minik 2 ve Minik 1 Pehlivanlara 250-TL. net yolluk ücreti verilecek. Belediye Encümeni ayrıca; Kırkpınar'da güreşen pehlivanlara boylarına göre, yükselecekleri her tur için; Başpehlivanlara 70 TL, Başaltı Pehlivanlarına 50 TL, Büyük Orta Pehlivanlarına 40 TL, Küçük Orta Büyük Boy ve Küçük Orta Küçük Boy Pehlivanlarına 35 TL, Deste Büyük Boy, Deste Orta Boy, Deste Küçük Boy, Ayak Boyu, Tozkoparan, Teşvik 2, Teşvik 1, Minik 2 ve Minik 1 Pehlivanlarına 30 TL net tur ücreti verilmesine karar verdi.