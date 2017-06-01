Pliskova zorlansa da…

Fransa Açık'ta tek kadınlarda iki numaralı seribaşı Karolina Pliskova, Ekaterina Alexandrova'yı 6-2, 4-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.

Fransa Açık’ta tek kadınlarda iki numaralı seribaşı Çek tenisçi Karolina Pliskova, Rus rakibi Ekaterina Alexandrova’yı 6-2, 4-6 ve 6-3’lük setlerle mağlup ederek adını üçüncü tura yazdırdı.

25 yaşındaki Pliskova, 23 yaşındaki rakibine nazaran daha hatasız oynayarak bir saat 41 dakikada zorlansa da galip gelmeyi başardı. Alexandrova’nın 30 basit hatası tura mal oldu.

Turnuvanın favorilerinden biri olarak görülen Pliskova, 22 yaşındaki Alman raket Carina Witthöft ile karşı karşıya gelecek. Seyircisi önünde mücadele veren 31 yaşındaki tecrübeli Fransız Pauline Parmentier karşısında 6-4 ve 7-6’lık setlerle kazanan Witthöft, bir sürprize imza atıp dördüncü tura yükselerek kariyerinin en iyi Grand Slam performansına imza atmak amacıyla korta çıkacak. Son dönemde yükselişe geçen Pliskova için de dördüncü tur kariyerinin en iyi Fransa Açık performansı anlamına gelmekte.