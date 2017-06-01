Real Madrid’den 115 milyon Euro’luk atak!

Real Madrid bu yaz transfer döneminde yine bir yıldızı kadrosuna katmayı hedefliyor. İspanyol devinin gözü Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard'da!

Her transfer döneminde önemli yıldızlarla adı anılan ve kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çeken İspanya La Liga şampiyonu Real Madrid’den yeni bir rekor transfer atağı geliyor.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Real Madrid, Premier Lig şampiyonu Chelsea’nin yıldız oyuncusu Eden Hazard için 115 milyon Euro’luk bir teklif hazırlıyor. İspanyol ekibin teknik patronu Zidane’nın ısrar ile kadrosunda görmek istediği isimlerden olan Hazard için tüm şartların zorlanacağı belirtildi.

115 milyon Euro’luk transferin gerçekleşmesi durumunda 26 yaşındaki Eden Hazard, dünyanın en pahalı oyuncusu olacak.