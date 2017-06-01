Roberto Mancini’nin yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Roberto Mancini, Lucescu ile yollarını ayıran Zenit ile anlaştı.

İtalyan teknik adam Roberto Mancini, Mircea Lucescu’yu kovan Rusya ekibi Zenit’in başına geçti. Daha önce Fiorentina, Lazio, Manchester City ve Inter Milan’ı çalıştıran İtalyan teknik adam, son olarak geçen Ağustos ayında Inter Milan’dan ayrılmıştı. Yaklaşık bir yıldır takım çalıştırmayan Roberto Mancini’nin transferi Zenit’in resmi Twitter hesabından duyuruldu.

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ROBERTO MANCINI KİMDİR?

Roberto Mancini, 2001 Şubat ayında Fiorentina’dan ayrılan teknik direktör Fatih Terim’in yerine geçti. Terim genç teknik adama İtalya Kupası’nda finalist bir takım devretmişti. Roberto Mancini, teknik direktör olarak ilk kupasını da Mor-Menekşelerde kazanma başarısını gösterdi. İtalya Kupası’nın finalinde Parma’yı iki maç sonunda 2-1 mağlup eden Fiorentina şampiyonluğa uzanırken, genç teknik adam resmi olarak ilk kupasını kaldırdı. Fiorentina kupayı kaldırsa da işler çok iyi gitmedi ve ACF Fiorentina çok ciddi mali problemler yaşadı. Mali problemler yaşayan Fiorentina, elindeki yıldız oyuncuları satmak zorunda kaldı. Oyuncuları satmanın sorumlusu olarak tutulan Mancini, bu baskılara dayanamadı ve 2002 yılının Ocak ayında Fiorentina’dan ayrıldı.

LAZIO

2000-01 yılları arasında yardımcı antrenör olarak görev yaptığı Lazio’da 2002 yılında Sven-Göran Eriksson’un yerine teknik direktörlüğüne getirildi. Sezon sonunda görevinden ayrılan Sven-Göran Eriksson’un yerine SS Lazio’da teknik direktörlük görevine getirilen Mancini, 2002/3 sezonunda Lazio 4. sırada bitirirken UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için ön eleme oynama hakkı kazandı. Aynı sezon UEFA Kupası’nda ise oynanılan yarı final İtalyan teknik adamın kariyerini parlatan noktalardan birisi oldu.

2003-04 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde eleme turunda Benfica’yı elemeyi başaran Mancini ve öğrencileri, grup aşamasında Chelsea FC – Sparta Prague ve Beşiktaş ile aynı grupta yer alırken, 6 maç sonunda topladığı 5 puanla grupta sonuncu oldu ve elenmekten kurtulamadı. Mancini’nin öğrencileri, ligi 6. sırada bitirirken yeni sezonda UEFA Kupası’na eleme turunda katılma hakkı kazandı. Avrupa ve ligdeki başarısızlığın yanı sıra Lazio aynı yıl Coppa Italia’da şampiyonluk sevinci yaşadı ve genç teknik adam kariyerine bir kupa daha yazdırmış oldu. Sezon sonunda ise İtalya futbolunun devlerinden FC Internazionale Milano’dan teklif alan Mancini, teknik adamlık kariyerinin dördüncü yılında mavi-siyahlı takımın başına geçmeyi kabul etti.

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INTER MILAN

2004-05 sezonu öncesinde Inter’in başına geçen Roberto Mancini, ilk resmi karşılaşmasında ezeli rakibi Juventus FC karşısında Supercoppa Italiana’da şampiyonluk sevinci yaşadı. Sezon sonunda ise ligi şampiyon Juventus’un 16 puan arkasında 3. sırada bitirirken, takımıyla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de eleme aşamasında Basel’i eleyerek grup aşamasına katılma hakkı kazandı. Grup aşamasında Valencia – Anderlecht ve Werder Bremen ile birlikte G Grubu’nda yer alan Inter, grubunu namağlup lider tamamlamış ve ikinci tura adını yazdırmıştır. Bu turda da FC Porto’yu iki maç sonunda 4-2’lik sonuçla eleyen Inter, çeyrek finalde ezeli rakibi Milan karşısında iki maç sonunda 5-0’lık sonuçla elenmekten kurtulamamıştır. Coppa Italia’da ise şampiyonluk sevinci yaşayarak FC Internazionale Milano ile ikinci kupasını kazandı.

2005-06 sezonunda ise tüm dünyayı sarsan şike skandalı öncesinde tamamlanan İtalya Ligi’nde normal sezonu 3.sırada tamamlayan Mancini ve öğrencileri, şike skandalıyla ilgili olarak yaşanan gelişmelerin ardından Inter’in yaklaşık 15 yıl süren şampiyonluk hasretini sona eriyordu. İtalya Ligi’nde sezon sonunda elde edilen şampiyonluğun yanı sıra, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde eleme turunda Shakhtar Donetsk’i eleyerek gruplara kalan İnter, grup aşamasında da H Grubu’nda mücadele ettiği Rangers, FC Porto ve Petržalka takımlarının önünde grubu lider tamamlama başarısı gösterdi. İkinci tur aşamasında AFC Ajax’ı eleyerek çeyrek finale yükselen Inter, bu aşamada Villareal’e deplasman golü kuralıyla elendi. İtalya Kupası’nda ise ezeli rakip AS Roma karşısında mutlu sona ulaşan Inter, hem sezon öncesi kazanılan Supercoppa Italiana hemde sezon sonu kazanılan Coppa Italia ile AS Roma taraftarlarını yıkmıştı.

2006-07 sezonu başında kadrosunu Zlatan Ibrahimović, Maicon, Fabio Grosso, Patrick Vieira ve Hernán Crespo gibi yıldızlarla güçlendiren FC Internazionale Milano, Obafemi Martins, David Pizarro ve Juan Sebastián Verón gibi oyuncularını da satarak kadroda ufak çaplı bir değişime gidiyordu. 2006-07 sezonunda ezeli rakipleri Juventus’un bir alt ligde olması, bir diğer rakip Milan’ın ise -8 puan ile lige başlamasından dolayı avantajlı konuma gelen Mancini’nin öğrencileri, büyük bölümünü sürklase ettiği Serie A’da üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise doğrudan grup aşamasında yer alan ve Bayern Münih – Spartak Moskova – Sporting CP üçlüsüyle birlikte B Grubu’nda yer alan Inter, bu aşamada grubunu ikinci sırada tamamladı ve ikinci tur oynamaya hak kazandı. İspanyol ekibi Valencia ile karşılaşan Inter, geçen sezon bir başka İspanyol takımı Villareal’e elendiği gibi, bu turda da deplasman golü kuralıyla Valencia karşısında turnuva dışında kalsa da Serie A Şampiyonu olarak takımdaki pozitif gidişatı sürdürdü.

2007-08 sezonu başında İtalya’da üst üste kupalara kazanan Mancini’den ve David Suazo ve Cristian Chivu gibi isimlerle kadronun güçlenmesi nedeniyle taraftar bu sezon için büyük beklentiler içine girdi ve takımlarından Avrupa başarısı bekledi. Supercoppa Italiana’da yine ve yeniden AS Roma karşısında şampiyonlukla başlayan sezon, İtalya Ligi’nde alınan galibiyetlerle devam etti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan grup aşamasında yer alan Inter, bu aşamada G Grubu’nda Fenerbahçe, PSV Eindhoven ve PFK CSKA Moskova ile birlikte yer aldı ve grubunu lider olarak tamamlayarak adını ikinci tura yazdırdı. Şampiyonlar Ligi’nde mutlak başarı hedefleyen Inter, ikinci turda İngiliz ekibi Liverpool’a iki maç sonunda 3-0’lık sonuçla elenince Roberto Mancini’nin geleceği sorgulanmaya başladı. İtalya Ligi’nde üst üste üçüncü kez şampiyon olan Inter’de sezon sonunda Roberto Mancini görevinden ayrılma kararı aldı ve veda konuşmasında 2009 yılına kadar takım çalıştırmama kararı aldığını açıkladı. Bu kararın arkasında yatan nedenlerden birisinin Inter yönetimiyle yaptığı özel prosedür olduğu uzun bir süre konuşuldu. 1991 yılında takımdan ayrılan teknik direktör Giovanni Trapattoni’den sonra son 18 yılda Inter’de en uzun süre görev yapan teknik direktör oldu. Bu süreçte, biri Juventus FC’tan alınan şampiyonluk olmak üzere Inter’e 3 lig şampiyonluğu yaşattı. Inter’e 1988-89 sezonundan sonra ilk şampiyonluklarını kazandırdı. Ayrıca 2 kez İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası’nı takımına kazandırdı. Roberto Mancini’nin yerine ise Portekiz’li Jose Mourinho getirildi.

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MANCHESTER CITY

Kimilerine göre kişisel kararı, kimilerine göre ise FC Internazionale Milano ile yaptığı özel prosedür nedeniyle bir sezon takım çalıştırmayan Roberto Mancini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında da takım çalıştırmadı. Arap şeyhlerinin satın alması sonucunda tarihinin en güçlü aynı zamanda en pahalı kadrosunu kuran Manchester City ile görüşen Mancini, Mark Hughes’in performansından memnun olmayan Manchester City tarafından 19 Aralık 2009 tarihinde teknik direktörlüğe getirildi. Roberto Mancini, ligin ikinci yarısından itibaren görev yaptığı Manchester City’de ligi 5. sırada tamamladı ve yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı elde etti.

Roberto Mancini, 2010-11 sezonu başında kadrosunu Jérôme Boateng, Yaya Toure, David Silva, Aleksandar Kolarov, Mario Balotelli ve James Milner gibi yıldız futboluclarla güçlendiren ve £116m gibi önemli bir harcama yapan Manchester City ile Avrupa’nın iki numaralı kupası olan UEFA Avrupa Ligi eleme turunda Timişoara’yı elemeyi başarmıştır ve grup aşamasına yükselmiştir. Grup aşamasında Juventus – Lech Poznan ve Red Bull Salzburg ile birlikte aynı grupta yer alan Manchester City grup aşamasını lider tamamlamış ve ikinci turda Yunan temsilcisi Aris’i eleyerek son 16 takım arasına kalmıştır. Roberto Mancini’nin çalıştırdığı bu sezonda en az bir kupa parolası ile başlayan Manchester City, devre arasında kadrosunu Wolfsburg’un Bosna-Hersek’li futbolcusu Edin Džeko’yu kadrosuna katmıştır. Bunun yanı sıra UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 turuna kalan İngiliz devi, bu turda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile eşleşeti. Andriy Shevchenko ve Husyev’in gollerine engel olamayan Manchester City Son 16 turunun ilk ayağında deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Son 16 turunun ikinci ayağında ise Aleksandar Kolarov, Manchester City’i 1-0 öne geçirse de ilk maçın dezavantajıyla Dinamo Kiev’e elenerek turnuvaya veda etti. Premier League’de ise sezon sonunda ligi 3. sırada tamamlayan Roberto Mancini’nin öğrencileri, sezon sonunda FA Cup’ta şampiyonluk sevinci yaşayarak eleştirileri bir nebze olsun azaltmayı başardı. Ayrıca Mancini 2010 yılının Aralık ayında Ayın menajeri ödülünü almıştır.

2011-12 sezonuna mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Manchester City, sezon başında kadrosunu Gaël Clichy, Samir Nasri ve Arjantinli golcü Sergio Agüero ile güçlendirirken yıllar sonra yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında mücadele etti. Bayern Münih ve SSC Napoli’nin arkasından grubunu 3. sırada tamamlayan City, UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazandı. UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü turunda FC Porto’yu iki maç sonunda 6-1 gibi bir skorla eleyen İngiliz devi, ikinci turda da yine bir Portekiz temsilcisi Sporting CP ile karşılaştı. Bu turda rakibine deplasman golüyle elenen Manchester City, bir kez daha elendi. Premier League’de ezeli rakibi Manchester United ile büyük bir rekabet içerisine giren Manchester City, sezonun son maçında Queen Park Rangers ile karşılaştı. Futbol tarihinin unutulmaz geri dönüşlerinden birine imza atan Mancini ve öğrencileri 1-2 geri düştüğü maçta 90+2de Edin Džeko ve 90+4te ise Sergio Agüero’nun golleriyle maçı 3-2 kazandı ve sezon sonunda ezeli rakibinin önünde şampiyonluk sevinci yaşarken, Roberto Mancini kulüp tarihinde en son 44 yıl önce kazanılan başarıyı tekrar eden menajer olarak büyük bir başarıya imza attı ve kişisel kupa koleksiyonuna Premier League şampiyonluğunu da ekledi. Ayrıca Mancini 2011 yılının Ekim ayında Ayın menajeri ödülüne layık görüldü. Manchester City takımı şampiyonlukla tamamladığı 2011-2012 sezonunda Premier League’in en az (29) gol yiyen ve en çok gol atan (94) takımı olmayı başarırken, 14 maç üst üste kazanarak ligin en iyi performansını sergiledi. Ayrıca Maviler, rakipleri karşısında 18 maçta kalesini gole kapatarak bu alanda da ligin en iyilerinden oldu.

2012-13 sezonu öncesinde kadrosuna önceki sezonlarda olduğu gibi yüksek bedelli transfer yapmayarak başlayan City yalnızca Maicon ve Javi García’yı kadrosuna kattı. Sezonun ilk kupası olan FA Community Shield mücadelesinde ise Chelsea FC karşısında Yaya Toure, Carlos Tevez ve Samir Nasri’nin golleriyle şampiyonluğa ulaşan Roberto Mancini ve öğrencileri, bir önceki sezonun lig şampiyonu olarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde direkt olarak grup aşamasında yer aldı. Manchester City, grupta birlikte yer aldığı Real Madrid – Borussia Dortmund ve Ajax’ın ardından grubu son sırada tamamladı. Devre arasında ise antrenmanlarda yaşadığı problemler dolayısıyla tüm dünya basınında da birçok haber yapılan Mario Balotelli ile yollar ayrılmıştır. Önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezonda beklenen Avrupa başarısını elde edemeyen İtalyan teknik adam, bu başarısızlığın ardından çok sert eleştirilerle karşılaşıyor ve İngiliz basınında adeta yerden yere vuruluyordu. Mancini’nin öğrencileri, sezon sonunda şampiyonluğu 11 puan farkla ezeli rakip Manchester United’a kaptırırken İtalyan teknik adam yönetim tarafından “başarısızlıkla” suçlandı ve sözleşmesi feshedildi.

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GALATASARAY

Galatasaray, 2011 sezonundan beri takımı çalıştıran Fatih Terim ile yolları ayırdıktan sonra İtalya’da Mancini ile görüşmüş, 29 Eylül 2013 tarihinde ise İtalyan teknik adam İstanbul’a gelmiştir. Aynı gün akşam saatlerinde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal ve Lütfü Arıboğan ile kaldığı Otel olan Les Ottomans Hotel'de buluşulmuş ve taraflar masaya oturmuştur. İlk günün sonucunda Galatasaray CEO’su Lütfü Arıboğan, “Mancini ile görüşmelere başladık, gelişmeleri yarın açıklayacağız. Bugünlük görüşmeler olumlu geçti. İnşallah yarın birlikte olacağız.” açıklamalarında bulunmuştur. 30 Eylül 2013 tarihinde ise taraflar tekrar Başkan Ünal Aysal’ın oteli Les Ottomans Hotel'de tekrar görüşmüştür ve Görüşmenin sonunda Mancini, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Akşam saatlerinde borsaya açıklama gönderen Galatasaray, (futbol takımı)mız Teknik Direktörlüğü için Şirketimiz ile Roberto Mancini arasında 2013-2014 futbol sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Teknik Direktör’e, 2013/14 sezonu için 3.5 MEUR, 2014/15 ve 2015/16 sezonlarının her biri için yıllık 4.500.000 EUR ücret ödenecektir. Eğer A Futbol Takımı bir futbol sezonunda Türkiye Ligi Şampiyonluğunu kazanır ve aynı sezonda UEFA Şampiyonlar Liginde çeyrek final oynamaya hak kazanırsa bir sonraki sezonun yıllık ücretine 300.000 EUR daha eklenecektir. ifadelerine yer vermiştir. Aynı gün akşam antrenmanında yardımcıları Attilio Lombardo, Fausto Salsano ve kondisyoner Ivan Carminati ile takımla çalışmalara başlamıştır. Mancini döneminde ise kaleci antrenörlüğünün Fatih Terim teknik direktörken gelen Claudio Taffarel’in yapacağı belirtilmiştir. Mancini antrenmandan sonra ise “Galatasaray’ı tercih etmemde çok farklı bir kulüp ve büyük bir camia olması etkili oldu. Juventus maçında takımın başında olacağım, bir İtalyan takımı ile ilk maça çıkmak güzel bir tesadüf. Takımla yeni beraber oldum ama Juventus maçının bizim açımızdan güzel bir maç olacağın düşünüyorum.” şeklinde konuştu. Mancini, Galatasaray’ın başında ik maçına Torino’da Juventus ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında çıktı. Bu maçta Fatih Terim’in kullandığı 4-4-2 sistemini kullanmadı ve 4-2-3-1 sistemiyle başladı. Galatasaray bu maçtan Didier Drogba ve Umut Bulut’un golleriyle 2-2’lik beraberlik alarak puan durumnda 1 puanı hanesine yazdırdı. Roberto Mancini maçtan sonra 2 günde ne yaptınız ? sorusuna İki gün içinde ne mi yaptım? İsimleri öğrenmeye çalıştım. şeklinde yanıtladı. Mancini maçtan sonra Bu benim işim. Sahaya çıkmak risk değildi benim için. Biz hep kazanmak için oynamalıyız. Didier Drogba inanılmazdı, ondan böyle oynamasını beklemiyordum. açıklamalarında bulunmuştur. Ayrıca Mancini yardımcılarından birinin Tugay Kerimoğlu olduğunu açıklamıştır. Roberto Mancini ilk lig maçına Akhisar Belediyespor karşısında deplasmanda çıkmış ve takımı 2-1 mağlup olmuştur. Mancini Türk Telekom Arena’da ise ilk maçına Kardemir Karabükspor karşısında çıkmıştır ve takımı bu maçı 2-1 kazanmıştır. Roberto Mancini 23 Ekim 2013 günü ise Galatasaray ile FC Kopenhag maçında çıkmış ve takımı bu maçı 3-1 kazanmıştır. Mancini böylelikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tam 6 maçlık aranın ardından galip gelmeyi başardı. İtalyan teknik adam, Manchester City'nin başında çıktığı son 6 Devler Ligi mücadelesinde 3 yenilgi, 3 de beraberlik almış, Galatasaray'a geldikten sonra ise Juventus ile 2-2'lik eşitlik elde etmişti. Şampiyonlar Ligi’nde sın maça kadar Juventus ile 2.lik mücadelesi veren Galatasaray, son maçta Türk Telekom Arena’da bu takımla maça çıktı sadece Galatasarayı 3 puan’ın yettiği karşılaşma ilk 30 dakikanın ardından yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Bir sonraki gün 30.dakikadan devam eden karşılaşmanın 85. dakikasında ise Wesley Sneijder takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti ve Roberto Mancini’li Galatasaray adını bir üst tura yazdırdı. Manchester City takımıyla hiçbir üst tura yükselemeyen Mancini böylelikle Galatasaray ile uzun bir aradan sonra bir üst tura yükselme başarısı göstermiş oldu. Correire Dello Sport ise bu maçla ilgili, “Juventus Elendi” manşetiyle duyurduğu haberde, “Mancini, Conte’yi saf dışı Bıraktı” ifadelerine yer verdi.[10] Türkiye Kupası’nda ise ilk olarak Gaziantep BŞB takımıyla 2-2 berabere kalan ve penaltılarda bu takımı eleyen Mancini’nin Galatasaray’ı bir sonraki maçta ise Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Balıkesirspor ile karşılaştı. Bu takımda 4-0 kazanan Galatasaray adını uzun bir süre ardından gruplara yazdırdı. Mancini ayrıca Süper Lig’de ise 11 maçta 7 galibiyet alırken ikişer beraberlik ve mağlubiyet aldı. Bu performansıyla Mancini, bir önceki teknik direktör Fatih Terim’in topladığı puandan fazlasını topladı.[11] Mancini Galatasaray’daki ilk kupasını ise devre arasında düzenlenen Turkish Airlines Antalya Kupası’nı kazanarak aldı. Galatasaray ilk olarak AFC Ajax’ı 2-1, daha sonra finalde ise Celtic FC’yi 2014 Turkish Airlines Antalya Kupası finalinde penaltılarla mağlup ederek kupaya uzandı.Galatasaray 7 Mayıs 2014 tarihinde Eskişehirsporla Ziraat Türkiye kupası finalinde eşleşti ve kupayı müzesine götürdü. Böylelikle Mancini kariyerine bir ulusal kupa daha eklemiş oldu. Galatasaray, Mancini yönetiminde ligi Fenerbahçe’nin arkasından 2. sırada bitirdi ve doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı. 11 Haziran 2014 tarihinde Galatasaray, Mancini ile yolların ayrıldığını duyurdu.