Sabri Sarıoğlu’nun sözleşmesi bitti! Belki de son kez…

14 yıldır sarı kırmızılı formayı giyen Sabri Sarıoğlu'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erdi. Sezonun son hafta maçında Tudor'un görev vermesi halinde Konyaspor'a karşı oynayacak olan Sabri belki de sarı-kırmızılı formayla son kez sahaya çıkacak!

Her yaz döneminde adı ayrılık haberlerine karışıp ama her seferinde Galatasaray ile sözleşme uzatan Sarı Kırmızılı takımın tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu’nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren sona erdi.

Geçtiğimiz yaz döneminde Galatasaray ile tekrar 1 yıllık sözleşme yenileyen deneyimli futbolcu 31 Mayıs 2017 tarihi sözleşmesinin son günüydü.

Şuan boşta olan tücrübeli sağ bekin gelecekte hangi takımda görev alacağı ise merak konusu.

Galatasaray`ın transfer sırları ortaya döküldü: Tudor hakkında şok sözler! Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün menajer Bayram Tutumlu ile yazışmaları kamuoyuna sızdı. Ergün'ün, Tudor'dan memnun olmazken, Andone'yi beğendiği yönündeki sözleri dikkat çekti. İlgili Haberi Oku