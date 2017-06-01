Süper Lig’de haftanın hakemleri! Küme düşme maçları…

Spor Toto Süper Lig’in son hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Küme düşecek son takımı belirleyecek olan maçlardan Trabzonspor-Bursaspor maçı Fırat Aydınus, Çaykur Rizespor-Alanyaspor mücadelesini ise Alper Ulusoy yönetecek.
2 HAZİRAN CUMA
17:00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
17:00 Akhisar Belediyespor-Karabükspor: Ali Şansalan
20:00 Antalyaspor-Gaziantepspor: Suat Arslanboğa
3 HAZİRAN CUMARTESİ
14:00 Kayserispor-Başakşehir: Barış Şimşek
17:00 Trabzonspor-Bursaspor: Fırat Aydınus
17:00 Adanaspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
17:00 Galatasaray-Konyaspor: Halis Özkahya
17:00 Çaykur Rizespor-Alanyaspor: Alper Ulusoy
17:00 Beşiktaş-Osmanlıspor: Arda Kardeşler