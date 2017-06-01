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Süper Lig’de haftanın hakemleri! Küme düşme maçları…

Süper Lig'in son haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı!
11:571 Haziran 2017
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Süper Lig’de haftanın hakemleri! Küme düşme maçları…

Spor Toto Süper Lig’in son hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Küme düşecek son takımı belirleyecek olan maçlardan Trabzonspor-Bursaspor maçı Fırat Aydınus, Çaykur Rizespor-Alanyaspor mücadelesini ise Alper Ulusoy yönetecek.

2 HAZİRAN CUMA

17:00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

17:00 Akhisar Belediyespor-Karabükspor: Ali Şansalan

20:00 Antalyaspor-Gaziantepspor: Suat Arslanboğa

3 HAZİRAN CUMARTESİ

14:00 Kayserispor-Başakşehir: Barış Şimşek

17:00 Trabzonspor-Bursaspor: Fırat Aydınus

17:00 Adanaspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

17:00 Galatasaray-Konyaspor: Halis Özkahya

17:00 Çaykur Rizespor-Alanyaspor: Alper Ulusoy

17:00 Beşiktaş-Osmanlıspor: Arda Kardeşler

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