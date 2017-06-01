Süper Lig’de haftanın hakemleri! Küme düşme maçları…

Süper Lig'in son haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı!

Spor Toto Süper Lig’in son hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Küme düşecek son takımı belirleyecek olan maçlardan Trabzonspor-Bursaspor maçı Fırat Aydınus, Çaykur Rizespor-Alanyaspor mücadelesini ise Alper Ulusoy yönetecek.

2 HAZİRAN CUMA

17:00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

17:00 Akhisar Belediyespor-Karabükspor: Ali Şansalan

20:00 Antalyaspor-Gaziantepspor: Suat Arslanboğa

3 HAZİRAN CUMARTESİ

14:00 Kayserispor-Başakşehir: Barış Şimşek

17:00 Trabzonspor-Bursaspor: Fırat Aydınus

17:00 Adanaspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

17:00 Galatasaray-Konyaspor: Halis Özkahya

17:00 Çaykur Rizespor-Alanyaspor: Alper Ulusoy

17:00 Beşiktaş-Osmanlıspor: Arda Kardeşler