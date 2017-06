Trabzonspor’dan Bursaspor maçı ile ilgili açıklama

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, Bursaspor maçını da kazanmak için sahada olacaklarını söyledi. Çubukçu, "Bizi hiç kimse bir yerlerin içine çekmeye çalışmasın" dedi.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in son haftasında evinde Bursaspor ile kritik bir müsabakaya çıkacak. Ligden düşecek son takımın da belli olacağı haftada bordo-mavililer, Bursaspor’u konuk edecek. Çaykur Rizespor ise evinde Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayacak. Trabzonspor’un sahasında alacağı sonuç iki takımında kaderini etkileyecek. Ligden düşecek son takımın belli olacağı haftada yaşanan bir takım tartışmalara ise Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, sert çıktı. Çubukçu, yaptığı açıklamada, Trabzonspor’un sahaya her maçı kazanmak için çıktığını belirterek, “Trabzonspor’un duruşu her zaman nettir. İçeride veya dışarıda biz her maçımızı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Dışımızda yaşanan gelişmeler bizi ilgilendirmiyor. Şampiyonun kim olduğu bizi ilgilendirmediği gibi hangi takımın ligde kalacağı da bizi ilgilendirmiyor. Bunun dışındaki bir düşünceye, bir gelişmeye hiç kimse bizi çekemez. Bizi duruşumuz bellidir “ifadelerini kullandı.

“Futbolu ile zevk, yarışmacı kimliği ile heyecan veren takım olacağız”

Çubukçu, ligde oynayacakları son maçı kazanıp sezonu galibiyetle kapatmak istediklerini belirterek, “Bu sezon lige istediğimiz gibi başlayamadık. İkinci yarıda ise yaptığımız nokta transferlerle önemli bir ivme yakaladık ve gelecek sezonun adına takım olarak önemli mesajlar verdik. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki sezonun hamlelerini yapmaya başlayacağız. Ligin ikinci yarısında zirve mücadelesi veren takımlara karşı ortaya koyduğumuz futbol ve mücadele gücü ile gelecek sezon daha güçlü bir Trabzonspor'un ortaya çıkacağını gösterdik. Bunun içinde gerekli tüm adımları atacağız. Futboluyla zevk veren, yarışmacı kimliği ile heyecan veren bir takım olacağız“ şeklinde konuştu.