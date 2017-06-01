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TV’de bugün (01-06-2017)

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
11:211 Haziran 2017
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TV’de bugün (01-06-2017)

FUTBOL

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

10.30 ..Eurosport 2…………Meksika-Senegal

A Mili Futbol Takımı

18.30 ..TRT Spor ……………………Antrenman

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali

21.45 ..Eurosport ………………Lyon-Paris SG.

BASKETBOL

Spor Toto Basketbol Ligi

Play-Off Yarı Finali

20.00 ..Bein Sports 3 ……..Beşiktaş-An. Efes

Yunanistan Ligi Play-Off Finali

21.00 ….Tivibuspor….Panathinaikos-Olympiakos

İtalya Ligi Play-Off Yarı Finali

21.45 ..Tivibuspor 3….S.Avellino-U.Venezia

NBA Play-Off Finali

04.00 ..S Sport ……Golden State-Cleveland

TENİS

Fransa Açık Tenis Turnuvası

11.30 ..Eurosport ……..5. gün karşılaşmaları

11.30 ..Eurosport2……5. gün karşılaşmaları

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