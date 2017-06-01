TV’de bugün (01-06-2017)

FUTBOL
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
10.30 ..Eurosport 2…………Meksika-Senegal
A Mili Futbol Takımı
18.30 ..TRT Spor ……………………Antrenman
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali
21.45 ..Eurosport ………………Lyon-Paris SG.
BASKETBOL
Spor Toto Basketbol Ligi
Play-Off Yarı Finali
20.00 ..Bein Sports 3 ……..Beşiktaş-An. Efes
Yunanistan Ligi Play-Off Finali
21.00 ….Tivibuspor….Panathinaikos-Olympiakos
İtalya Ligi Play-Off Yarı Finali
21.45 ..Tivibuspor 3….S.Avellino-U.Venezia
NBA Play-Off Finali
04.00 ..S Sport ……Golden State-Cleveland
TENİS
Fransa Açık Tenis Turnuvası
11.30 ..Eurosport ……..5. gün karşılaşmaları
11.30 ..Eurosport2……5. gün karşılaşmaları