Yürek burkan sakatlık! Mustafa Pektemek…

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Başakşehir futbolcusu Mustafa Pektemek çok acı bir sakatlık yaşadı. Kolu dirsekten dönen başarılı santrfor oyuna devam edemedi!

Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde, Başakşehir futbolcusu Mustafa Pektemek çok talihsiz bir sakatlık yaşadı. Uzatmalara giden maçın ilk devresinde yere düşerken dirsekten kolu dönen başarılı santrfor, acı içersinde yerde kaldı.

Dirseği çıkan Mustafa Pektemek, kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Maçın hakemi Fırat Aydınus aciılen sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Heme tedavi edilen Başakşehirli futbolcu maça devam edemedi. Pektemek yerine oyuna Napoleoni girdi.