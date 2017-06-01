Yusuf Yazıcı’nın altın yılı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında yükselişe geçen Trabzonspor'un önemli isimlerinden olan Yusuf Yazıcı, bordo-mavili kulüpte altın çağını yaşıyor. 20 yaşındaki genç yetenek A Milli Takım'a çağrılmanın gururunu yaşıyor.

Bu sezon Trabzonspor’un en önemli kazanımlarından biri olan Yusuf Yazıcı, bordo-mavili forma ile altın çağını yaşıyor. Ligin ikinci yarısında yükselişe geçen Trabzonspor’da en çok konuşulan isimlerin başında gelen 20 yaşındaki genç oyuncu A Milli Takım’a çağrılmanın gururunu yaşıyor.

Önemli işler yaptı

Trabzonspor’un altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı, bordo-mavili forma ile bu sezon önemli işlere imza attı. Mehmet Ekici’nin kadro dışı kalmasının ardından sürekli forma giymeye başlayan genç oyuncu 17 maçın 16’sında ilk on birde sahaya çıktı. 4 gol ve 6 asist ile takıma önemli katkı sağladı.

İstikrarlı ve başarılı performansı ile dikkat çeken Yusuf Yazıcı, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından A Milli Takım’ın 5 Haziran’da Üsküp’te Makedonya ile oynayacağı özel maç ile 11 Haziran’da Arnavutluk’un İşkodra kentinde Kosova ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmasının aday kadrosuna çağrıldı. Yusuf Yazıcı aynı zamanda, Hüseyin Çimşir, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke’nin ardından bordo-mavili kulübün altyapısından yetişip A Milli Takım’a giden isim oldu.

Trabzon’un Çaykara ilçesi doğumlu olan Yusuf, 8 yaşındayken ikamet ettiği Pelitli Mahallesi’ndeki Ayfer Karakullukçu İlköğretim Okulu’nda, Trabzonspor’un oyuncu seçmelerinde beğenildi. Yusuf, antrenör Salih Tekke tarafından maçın başlamasından 20 saniye sonra attığı golün ardından Trabzonspor’a seçildi.